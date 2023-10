Pio e Amedeo sono in tour con lo spettacolo teatrale “Felicissimo show”

«Tanti vip ci vengono a trovare. Si può scherzare su tutto, ma ci vuole rispetto. Siamo certi di non offendere nessuno» Stefania Zizzari







Due ore di battute nel loro stile che, come è noto, non ha niente di politicamente corretto. Sull’attualità televisiva, sui personaggi del momento e sulla “dittatura” dei social. Due ore di musica, di canzoni famose con i testi “rivisitati”, di scherzi con il pubblico e con i vip che li vengono a trovare seduti in platea. Due ore che volano via tra risate (tante) e qualche riflessione. Pio e Amedeo hanno messo in piedi uno spettacolo inedito che ha debuttato al Teatro Brancaccio di Roma e che ora sta girando l’Italia, con un “tutto esaurito” dietro l’altro. Siamo andati a curiosare dietro le quinte della seconda data romana di “Felicissimo show” (il titolo richiama quello del loro varietà televisivo su Canale 5, “Felicissima sera”, di cui prepareranno un nuovo capitolo). Questo è il terzo spettacolo teatrale del duo comico. «Ci pensavamo da tempo» spiega Pio. «Abbiamo messo insieme pezzi che ci venivano in mente leggendo i giornali, spunti che hanno funzionato in tv, idee che venivano osservando la realtà, e il risultato è uno spettacolo attualissimo».

I due arrivano in teatro verso le 17. Dopo aver assistito alle loro prove, li raggiungiamo in camerino, che è lo stesso per entrambi. È piuttosto spartano in realtà. «Ci sono delle bottigliette d’acqua e il deodorante: solo questo ci possiamo permettere» ride Amedeo. Vi capita di non essere d’accordo quando lavorate? «Tutti i giorni e tutte le volte, anche sul palco. Ma faccio lo stesso quello che dico io!» prosegue Amedeo. Prima di cominciare, nessuna tecnica di concentrazione: «Apprezzo il volerci considerare dei professionisti» scherza Pio. «In realtà in camerino c’è un continuo viavai: chi chiacchiera, chi fa le foto, chi entra a salutare...». «E il foglio che sto leggendo non è la scaletta ma il “bugiardino” del cortisone che stasera devo prendere perché ho poca voce» aggiunge ridendo Amedeo.

Lo spettacolo è un successo: alla fine ritroviamo Pio e Amedeo felici e ancora carichi dell’adrenalina da palco. Hanno preso in giro tutti, da Jovanotti a Paolo Crepet, da Mara Venier a Ilary Blasi, da Belen a Barbara d’Urso. Non si arrabbia mai nessuno? «Nella comicità si può scherzare su tutto, ma ci vuole attenzione e rispetto. E noi siamo certi di non offendere nessuno» dice Pio. E ora? «Adesso tisana e andiamo a dormire: a 40 anni cambia tutto, il fisico non regge». «Veramente il tuo non ha mai retto!» ride Amedeo.