Red Canzian porta Casanova in tour

Lo spettacolo musicale parte da Venezia: «Era un uomo che amava l'arte e la bellezza» Antonella Silvestri







Dopo le sei date che avevano segnato una ripartenza per gli spettacoli dal vivo all’inizio del 2022, arriva in tutta Italia “Casanova Opera Pop”, il musical dell’ex Pooh Red Canzian, finalmente in tour. Il kolossal musicale inaugura la sua stagione il 3 dicembre al teatro Malibran di Venezia e proseguirà con 60 repliche in molte città (le date sono su casanovaoperapop.it). L’opera farà immergere il pubblico nella Venezia del ‘700, in uno spettacolo di due ore con l’esibizione di 11 cantanti-attori e 10 ballerini acrobati, con oltre 30 brani interpretati dal vivo, più di 100 costumi e 300 cambi scena.

Red, si aspettava di replicare, con tante date, il suo musical?

«Speravo tanto che quest’opera sarebbe stata accolta con entusiasmo. È stato un progetto impegnativo e costoso. Ci ho messo tanta passione. Volevo omaggiare Venezia e Giacomo Casanova».

Perché proprio Casanova?

«È un uomo che mi affascina da sempre. Faceva notizia che fosse un dongiovanni e non, invece, un uomo di cultura, un filosofo, un matematico. In realtà era amato e apprezzato per la ricchezza spirituale oltre che per la sua avvenenza fisica. Casanova simboleggia l’artista dalle mille sfaccettature, l’uomo che si innamora perdutamente».

In questa versatilità di Casanova si rispecchia anche lei?

«Sì, ma non nel tratto di “sciupafemmine” come potevo essere a vent’anni (ride). Mi rivedo invece in un uomo che ama l’arte, la bellezza. In questo musical ho voluto riprodurre lo splendore e la meraviglia di certe atmosfere. Nonostante sia nato in una famiglia povera, ho avuto la fortuna di vivere con i miei genitori in una villa veneta bellissima che, solo per caso, era stata destinata alle famiglie più bisognose del paese. Quindi sono cresciuto guardando i capitelli, le colonne, gli affreschi. E ho sempre sognato di comprare una casa come quella. Cosa che poi, dopo tanti sforzi e una lunga carriera, sono riuscito a fare».