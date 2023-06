“Rocky Horror Show”, perché tornare a vederlo

C’era anche Sorrisi a Londra alla grande festa per i 50 anni del musical, che presto arriverà nei teatri italiani Alberto Rivaroli







Londra, 19 giugno 1973. Al Royal Court Theatre debutta un musical a dir poco eccentrico: racconta la storia del dottor Frank N Furter, uno scienziato alieno e un po’ pazzo che, arrivato sulla Terra, vive in un castello dove gira vestito da donna, celebra le gioie dell’amore libero e arriva a creare in laboratorio un aitante giovanotto con cui condividere appassionate avventure amorose. Si chiama Rocky Horror, ed è proprio lui a dare il titolo allo spettacolo.

Sul palco, la sera della storica prima di “The Rocky Horror Show”, c’erano otto attori (tra cui Richard O’Brien, autore del musical e interprete di Riff Raff, maggiordomo del dottore) e quattro musicisti. In platea, 63 spettatori: pochi, ma sufficienti a riempire la sala. Tim Curry, interprete di Frank N Furter, sostiene che ci fosse anche David Bowie. Neppure lui avrebbe potuto immaginare che, 50 anni dopo, questo mix di horror, eros e fantascienza avrebbe festeggiato il suo straordinario successo (lo hanno visto 30 milioni di persone nel mondo, ed è stato tradotto in 20 lingue) con un gala esclusivo, al quale c’era anche Sorrisi. A proposito: in occasione del tour celebrativo che arriverà in Italia a novembre e toccherà Torino, Napoli, Roma, Milano e Padova, per poi concludersi a Lubiana, in Slovenia, il nostro giornale mette a disposizione dei lettori alcuni inviti: scoprite più sotto cosa fare per cercare di aggiudicarveli.

Ma torniamo alla serata londinese. Un’esplosione di suoni, colori e allegria che ha entusiasmato gli spettatori del Peacock Theatre, a due passi da Covent Garden. Nelle prime file c’erano i fan più accesi, che dopo aver esibito sul red carpet i loro look stravaganti, si sono fatti notare anche quando si sono spente le luci. Già, perché da sempre ogni replica del musical offre uno spettacolo nello spettacolo: quello del pubblico che commenta e integra le battute degli attori in un continuo botta e risposta.

Ma come ha fatto un (allora) signor nessuno, per quanto geniale come era Richard O’Brien, a realizzare il sogno di uno show di fama mondiale? Molto ha contato l’incontro con Jim Sharman, influente regista teatrale che nei primi Anni 70 dirige un altro storico musical, “Jesus Christ Superstar”. O’Brien riesce a ottenere una particina (è un malato guarito da Gesù). Ma il vero “miracolo“ è riuscire a spiegare la sua idea a Sharman che, intuito il potenziale dello show, decide di dirigerlo a teatro. Più avanti, firmerà anche la celeberrima trasposizione cinematografica.

Dopo il debutto, mentre il musical consolida la sua fama in nuove e più capienti location londinesi (si passa dai 230 posti del Chelsea Classic Cinema ai 500 del King’s Road Theatre) e sbarca nel 1974 anche negli Stati Uniti, la Fox acquista i diritti del “Rocky Horror” per farne un film. Il progetto fa gola a molti: Mick Jagger vorrebbe il ruolo di Frank N Furter, che però resta a Tim Curry, mentre il giovane Steve Martin fa vanamente un provino per quello di Brad (poi interpretato da Barry Bostwick), il personaggio che all’inizio della storia finisce con la fidanzata Janet (Susan Sarandon) nel castello dello scienziato (oggi trasformato in un hotel di lusso, dove pare che passò anche la regina Elisabetta II). “The Rocky Horror Picture Show” esce nell’agosto del 1975, ma si rivela un flop clamoroso.

A cambiare il destino della pellicola è l’intuizione vincente di Tim Deegan, un dirigente della Fox che suggerisce di modificare la programmazione: invece che negli orari tradizionali, il film viene proposto a notte fonda nei cosiddetti “midnight cinema”, le sale dove si riunisce un popolo variopinto e trasgressivo, amante dei film di serie B e di qualsiasi cosa vada contro le regole del gioco. L’effetto è immediato, e il passaparola trasforma il film in un affollatissimo rito. In Australia a celebrarlo c’è anche un aspirante attore che farà molto parlare di sé: Russell Crowe. In Italia fa scuola il caso del cinema Mexico di Milano: dal 1977 a oggi (con un’unica interruzione dovuta al Covid) non ha mai smesso di ospitare proiezioni del film e relative performance di giovani attori. Tra loro, mentre stava frequentando la scuola di recitazione, c’era anche Claudio Bisio.

Tempi gloriosi, quelli degli esordi, nei quali c’erano pochissimi mezzi e tanta fantasia. Oggi le cose sono decisamente cambiate: lo spettacolo che abbiamo visto al Peacock Theatre è curato in ogni dettaglio tra scenografie, effetti speciali e un’orchestra che accompagna dal vivo il cast in brani storici come “Time warp”, “Damn it, Janet” e “Sweet transvestite”. Il tour per i 50 anni, dopo una lunga serie di date in Inghilterra, riprenderà a girare il mondo e, come già ricordato, arriverà in Italia in autunno. State pronti: è davvero un’occasione da non perdere.

Le date del tour

8-12 novembre Torino (Teatro Alfieri)

14-19 novembre Napoli (Teatro Bellini)

21-26 novembre Roma (Teatro Olimpico)

28 novembre - 3 dicembre Milano (Teatro degli Arcimboldi)

5-7 dicembre Padova (Teatro Geox)

9 dicembre Lubiana (Arena)

Per informazioni: www.teatroarcimboldi.it/tam-on-tour.

In prima fila con Sorrisi

Vi piacerebbe assistere dal vivo al "Rocky Horror Show 50th Anniversary"? Il vostro desiderio potrebbe avverarsi grazie a Sorrisi, che inviterà alcuni lettori (ognuno con un accompagnatore) alle repliche italiane del prossimo autunno. Mandate una mail a sorrisi@mondadori.it con la dicitura ROCKY HORROR SHOW 50, specificando nome, cognome, età, città di provenienza e in quale località tra quelle toccate dal tour vorreste assistere allo show. Rispondete alla domanda: “Perché ti appassiona il Rocky Horror Show?”. Sorrisi sceglierà le frasi più originali e contatterà gli autori, fornendo tutte le istruzioni per partecipare alla serata.