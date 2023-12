Siete pronti? Sta tornando Peter Pan

Il musical con le canzoni di Bennato girerà l’Italia. Volete vederlo? Vi invitiamo noi... Alberto Rivaroli







La porta si apre, ed ecco... l’Isola che non c’è. Almeno, così ci avevano garantito. Qui, però, c’è qualcosa che non torna: Spugna se ne sta in disparte, accennando i passi di un balletto, mentre Capitan Uncino è vestito in jeans e felpa e discute con il regista. Wendy prova e riprova il testo di una canzone (che voce!), mentre di Peter Pan ce ne sono addirittura due: uno in costume di scena, l’altro in borghese.

Il clima è elettrico, tutti hanno qualcosa da fare o da dire, finché le luci si abbassano e si può, anzi si deve ricominciare a provare...

Insomma, che succede? Il mistero è presto risolto: Sorrisi è andato a curiosare a Sesto San Giovanni, alle porte di Milano, dove dagli inizi di novembre fino a pochi giorni fa si sono svolte le prove di “Peter Pan - Il musical”, uno degli spettacoli più attesi dell’anno. Dopo un paio di date per scaldare i motori, a Lugano e Parma, lo show tornerà proprio a Milano, al Teatro degli Arcimboldi, dove rimarrà dal 21 dicembre al 14 gennaio, come ogni perfetta strenna natalizia che si rispetti. Poi comincerà a girare l’Italia in tour fino a metà marzo (nel box qui a destra trovate il calendario completo delle date).

Quando si parla di Peter Pan, il bambino che non vuole crescere creato nel 1902 dallo scrittore inglese James Matthew Barrie, la memoria corre subito al meraviglioso film animato di Walt Disney del 1953: alzi la mano chi non l’ha visto almeno 50 volte! Per gli amanti di Peter (e della musica), però, c’è un’altra data fondamentale: il 1980, anno in cui Edoardo Bennato pubblica il disco “Sono solo canzonette”, quello che si definisce un “concept album”, cioè tutto dedicato a un tema.

In questo caso, l’universo dei personaggi di Barrie. Vent’anni dopo, nel 2000, il regista Maurizio Colombi chiede per la prima volta a Bennato di “prestargli” i brani del suo disco per farne la colonna sonora di un musical. Non dev’essere stato facile convincerlo, se la prima edizione di “Peter Pan - Il musical” esce solo nel 2006: il risultato però è una bomba.

Da allora, nelle sue varie edizioni, lo spettacolo ha collezionato quasi mille repliche e un milione di spettatori, portando a casa riconoscimenti prestigiosi come il Biglietto d’oro e il Premio Gassman. Oggi Colombi ci riprova, con un nuovo allestimento che mescola talenti di generazioni diverse.

Nel ruolo del protagonista c’è Leonardo Cecchi, che il pubblico più giovane ricorderà come protagonista della serie Disney “Alex & Co.” e poi, nel 2019, del musical “Aladin”. Stavolta si trasforma in Peter, anche se in alcune occasioni lascerà il ruolo a Gioacchino Inzirillo. Nei panni di Capitan Uncino c’è Giò Di Tonno, nome che per i fan del musical non ha certo bisogno di presentazioni, visto il successo clamoroso ottenuto a più riprese dal 2002 in poi interpretando Quasimodo nella superproduzione “Notre Dame de Paris”, per non parlare della vittoria a Sanremo nel 2008 (in coppia con Lola Ponce).

Martha Rossi, la cantante lanciata da “Amici”, è Wendy, mentre Martina Attili, talento classe 2002 forgiato a “X Factor”, indossa il costume di Giglio Tigrato, la combattiva giovane figlia del capo tribù Toro in Piedi, che Peter incontra nelle sue avventure. Per concludere, Renato Converso, attore di enorme esperienza e talento che qui interpreta il ruolo di Spugna.

Una produzione di altissimo livello, che grazie a Sorrisi potreste gustare in veste di ospiti. Come? Seguendo le istruzioni che riportiamo qui sotto, potreste essere invitati a teatro con un accompagnatore scelto da voi. Presto, che cosa state aspettando?

In prima fila con Sorrisi!

Vi piacerebbe assistere dal vivo a "Peter Pan - Il musical"? Il vostro desiderio potrebbe avverarsi grazie a Sorrisi, che inviterà a teatro alcuni lettori, ognuno con un accompagnatore: 10 a Milano, 5 a Roma e 1 per ognuna delle altre località interessate dal tour. Mandate una mail a sorrisi@mondadori.it con l’oggetto PETER PAN IL MUSICAL specificando nome, cognome, età, città di provenienza e in quale località (e, in caso di più date, anche in quale data) vorreste assistere allo show. Nella mail, rispondete alla domanda: «Perché ami Peter Pan?». Sorrisi sceglierà le frasi più originali e contatterà gli autori, fornendo tutte le istruzioni per partecipare alla serata.

Le date del tour