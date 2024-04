Stefano Nazzi arriva in teatro con “Indagini Live”

Dal 10 aprile racconterà al pubblico un fatto epocale di storia italiana, il delitto del Circeo Monica Agostini







La sua è una delle voci più famose nel mondo “true crime” (parola inglese che definisce la cronaca nera): Stefano Nazzi, giornalista di “Il Post” e ideatore del podcast “Indagini”, arriva nei teatri italiani con “Indagini Live” dove dal 10 aprile (per 14 serate già quasi tutte sold out, cui si sono aggiunte due date autunnali, il 2 ottobre a Roma e il 4 ottobre a Milano) racconterà al pubblico un fatto epocale di storia italiana, il delitto del Circeo avvenuto tra il 29 e il 30 settembre del 1975 a San Felice Circeo, in provincia di Latina, dove Gianni Guido, Angelo Izzo e Andrea Ghira uccisero Rosaria Lopez (e solo per poco non uccisero Donatella Colasanti). Qui lo intervistiamo riguardo a questo spettacolo e non solo.

Come ha deciso di trasformare il podcast in uno spettacolo teatrale?

«La scelta di fare una versione “live” è venuta come evoluzione naturale del nostro lavoro nel podcast. Abbiamo iniziato nei “Talk del Post” dove incontriamo i lettori e gli appassionati, poi abbiamo deciso di allargare e portare una puntata di “Indagini” a teatro».

Come mai ha scelto questo tema?

«Per me il delitto del Circeo è molto simbolico e rappresenta uno dei fatti di cronaca che più hanno segnato l'italia negli anni. Racconta la crudeltà e la mancanza di umanità che raggiunse livelli davvero impensabili. Fu tante cose, quell’evento. Mi interessa anche raccontare il dopo, cosa è accaduto ai condannati: quella è un’altra storia nella storia».

Cosa non va dimenticato di quella vicenda?

«Un altro aspetto a cui do sempre rilevanza, ovvero come i giornali e la tv hanno raccontato un fatto: questo permette di capire i passi avanti fatti dall’informazione. Allora, guardando titoli e articoli, si cercava di attribuire parte delle responsabilità alle vittime (alcuni dicevano: “le due ragazze che cercavano la bella vita”). Tuttora capita, ma meno, per fortuna. Anche noi come categoria ci siamo evoluti».

Ci saranno ospiti?

«Sì, due per ogni data. Saranno un uomo e una donna, giornalisti, attori, personaggi del mondo dello spettacolo, amici di ambiti diversi».

Sarà diverso recitare con un pubblico rispetto a registrare un podcast?

«Provi a immaginare, avrò una media di 2 mila persone di fronte. Di solito ho davanti solo il ragazzo che registra e monta le puntate! Per il resto il lavoro è uguale: che tu scriva per un giornale o un podcast l’intenzione è la stessa. Essere il più chiari possibile, far capire le cose e coinvolgere le persone».

Come è nata l’idea di fare dei podcast?

«Io mi occupavo sul quotidiano di raccontare cronaca e attualità. Due anni fa parlando con Francesco Costa (allora responsabile dei podcast di “Il Post”) abbiamo pensato di raccontare i fatti di cronaca che hanno segnato l'Italia nel modo in cui piace a noi, mettendo in fila i fatti e puntando su questi, e meno sulla spettacolarizzazione».

La cosa più difficile?

«Oltre alla dizione, nella quale faccio ancora erroracci, sintetizzare storie che sono diventate enormi. Tenere la linea sulle cose essenziali non è facile. L’ultimo podcast uscito, il caso di Emanuela Orlandi, è talmente sovraccaricato di ipotesi e piste assurde che bisogna tenere un filo».

Come fa la selezione dei fatti di cui parlare?

«Scelgo storie note o fatti più dimenticati ma che tirano fuori aspetti di indagini e aspetti giudiziari interessanti. Il pubblico ha nella mente idee di indagini che derivano dalle serie tv: non va sempre proprio tutto così».

Come procede la programmazione?

«Sto scrivendo il podcast di “Indagini” di maggio. Non lavoro con grande anticipo, non mi do regole precise, ho sempre due o tre opzioni tra cui scegliere. Tante storie le conosco bene, di tante mi sono già occupato. Di altre meno e parto da più lontano».

Per strada capita che qualcuno riconosca la tua voce?

«Chiedendo un caffè in un bar, a volte capita che qualcuno mi guardi intensamente… Questa voce ha anche un corpo fisico!».