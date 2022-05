Tess Masazza: riparte il tour “Insopportabilmente donna”

Dopo "LOL - Chi ride è fuori" torna a teatro dal 7 maggio Tess Masazza Antonella Silvestri







Persino al telefono riesce a coinvolgerti e a farti entrare nel suo mondo fatto di ironia, sensibilità e sincerità. Tess Masazza, influencer, giornalista e attrice di origini italo-americane - è anche una delle comiche che ha preso parte alla seconda stagione di “LOL - Chi ride è fuori” su Amazon Prime Video - ha un entusiasmo incontenibile per tutto quello che fa.

Dal 7 maggio è a teatro con “Insopportabilmente donna” che nella passata stagione ha riscosso un grande successo di pubblico. Nello spettacolo, di cui è anche autrice insieme a Giulia Martinez e Sofia Petraroia, prendono vita i suoi divertenti personaggi in gag colorate e ricca di sorprese, accompagnando lo spettatore in un racconto allegro e coinvolgente. Sul palco con lei ritroviamo Federico Maria Galante, Erika D’Ambrosio e Noemi Smorra. Tess, diventata famosa per la web serie “Melodramachic – insopportabilmente donna” visibile su Youtube e che ha ottenuto oltre cinquecento milioni di view, ama giocare sui luoghi comuni e non degli atteggiamenti tipici delle donne. Tess, prima di approdare a "Lol", ha preso parte nel 2017 al film “Poveri ma Ricchissimi” di Fausto Brizzi e nel 2021 al lungometraggio “Notti in bianco, baci a colazione” diretto da Francesco Mandelli.

Sul web sei un fenomeno ma anche a teatro stai esplodendo… Te l’aspettavi?

«Sicuramente no ma lo speravo con tutto il cuore. Sin da piccola ho studiato recitazione e ho sempre sognato il palcoscenico. La verità è che non avrei mai e poi mai pensato di poter portare uno spettacolo tutto mio. Ma bisogna fare un passo indietro: io non mi sarei mai aspettata che “Insopportabilmente donna”, proposto sul web, diventasse virale. In questi otto anni il personaggio delle mie gag è cresciuto, è cambiato ed è arrivato a teatro. Non solo tra i followers ma tra la gente, in un contesto dal vivo».

E a pensare che devi tutto a tua madre. Vero?

«(Sorride) E’ verissimo. All’epoca io facevo la giornalista, mi occupavo del web e da tempo accarezzavo l’idea di poter inventarmi qualcosa in questo mondo. Cominciai a realizzare il blog “Melodramachic”, un concentrato di gag sull’universo femminile declinato in chiave ironica. Volevo girare un video per promuovere il blog ma non trovavo la chiave giusta. Un giorno mia madre con la quale spesso discutevo, mi disse nel suo bel francese: “Sei talmente insopportabile che vorrei filmarti così ti vedi e puoi rendertene conto. Vedrai che mi darai ragione”. Mi bloccai esclamando: “Ma è un’idea pazzesca! Grazie mamma”».

L’ironia l’hai ereditata da tua madre?

«E’ sempre stata dentro di me ma credo che una buona dose me l’abbia trasmessa proprio mia madre. Ironia e autoironia sono il suo marchio. Poi lei è una persona sempre ottimista, riesce a meravigliarsi. E’ una donna molto attiva. Io sono un po’ più ansiosa e paranoica. La adoro perché lei è quella che, per prima, ride di più quando le racconto ciò che mi succede. Davanti alle storie più bizzarre che mi sono capitate e che a me hanno infastidito, lei ride fino alle lacrime. E non si ferma neanche quando le dico: “Mamma smettila. E’ stata una giornata infernale per me…».

“Insopportabilmente Donna” è la sua ossessione per il gentil sesso. Come nascono i suoi sketch?

«Parto o da situazioni che ho vissuto in prima persona o da episodi che sono capitati alle mie amiche. Nel mio video “le donne in macchina” ci metto tutto quello che è successo a me e tutto ciò che vedo e che mi viene raccontato. E’ un racconto molto spontaneo, di pancia. Quando lo stesso argomento diventa oggetto di un testo teatrale o di un capitolo del mio primo romanzo (intitolato “Insopportabilmente Donna”), scrivo tutto come se stessi girando un film nella mia testa, arricchendo il racconto con tanti dettagli».

Hai trovato qualche difficoltà nel trasporre uno sketch dal web al teatro?

«Il linguaggio è piuttosto simile. La difficoltà è stata nel creare proprio una storia più lunga e dare più profondità al personaggio stesso. Il palcoscenico è molto emozionante».

Tra donne, soprattutto nel mondo dello spettacolo, si dice che non ci sia sempre solidarietà e complicità. Anche tu l’hai riscontrato?

«Nelle mie amiche cerco complicità. Ho tante amiche, alcune delle quali sono diventate la mia famiglia. Ho avuto anch’io qualche delusione ma io continuo a credere nell’amicizia e nella solidarietà tra donne. Nei commenti ai miei video noto che tante donne si identificano in quello che racconto e questo mi fa piacere».

Cosa ama delle donne?

«La sensibilità spiccata e il piglio positivo verso la vita».

E cosa proprio non sopporti?

«Posso dire quello che non sopporto di me: che se devo fare una cosa, all’inizio mi faccio troppe paranoie».

Dì la verità: i tuoi amici, i tuoi parenti ogni volta che parlano con te, sanno che ciò che dicono potrebbe essere usato per qualche tua gag…

«(Sorride). Le cose intime, i segreti no ma le situazioni assurde e divertenti di cui sono protagonisti potrebbero diventare oggetto dei miei sketch».

A quando la versione di “Insopportabilmente Uomo?”

«Mi dovrei sdoppiare… Ho scritto a teatro personaggi maschili dando loro una certa connotazione. Per esempio c’è una parte in cui una ragazza non riesce a farsi una ragione per il fatto di essere stata lasciata dal suo fidanzato. Le sue amiche non sanno come aiutarla e alla fine chiamano “Mister Zac”, un individuo in grado di far disamorare le donne disperate. Lui utilizza ogni argomento per poter dissuadere la protagonista dall’ossessione per il suo uomo. Poi alla fine anche questo “disamoratore” finirà per essere coinvolto nei discorsi delle amiche ecc ecc».

I biglietti per la data di Milano di INSOPPORTABILMENTE DONNA sono in vendita online su www.vivoconcerti.com e in tutti i punti vendita autorizzati. La data di Bologna prevista per il 27 aprile al Teatro celebrazioni di Bologna è posticipata al 9 novembre per cause logistiche e di calendario non dipendenti dalla volontà dell’artista. I biglietti già acquistati rimangono validi.

Questo il calendario aggiornato del tour prodotto e distribuito da Vivo Concerti:

DATE MAGGIO

Sabato 7 maggio 2022 – Mantova, Teatro Sociale

Mercoledì 18 maggio 2022 – Roma, Teatro Ambra Jovinelli

Giovedì 26 maggio 2022 – Varese, Teatro di Varese

DATE NOVEMBRE

Domenica 6 novembre 2022 – Milano, Teatro Manzoni

Mercoledì 9 novembre 2022 – Bologna, Teatro Celebrazioni