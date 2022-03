Tutti in scena per l’Ucraina

Il 7 aprile lo show di danza “Pace for peace” devolve l’incasso al Fondo #MilanoAiutaUcraina Redazione Sorrisi







Il Teatro Arcimboldi di Milano si mobilita per la pace: il 7 aprile lo show di danza “Pace for peace” devolve l’incasso al Fondo #MilanoAiutaUcraina, promosso dal Comune con la Croce rossa italiana. Dall’8 al 10 aprile continua lo spettacolo ”Alice in Wonderland” del Circus-Theatre Elysium di Kiev (nella foto): la compagnia così può restare in Italia e non rientrare nel Paese d’origine. Info: teatroarcimboldi.it.