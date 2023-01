Vincenzo Salemme: «Vi racconto il teatro degli “scavalcamontagne”»

L'attore sta per concludere la sua trionfale tournée e solo per noi ha scritto un diario dell’attore in viaggio Vincenzo Salemme







Io ho iniziato a fare l’attore di teatro quando ancora non esistevano i treni veloci e per andare da Napoli a Milano era consigliabile prendere un vagone con cuccette, quattro letti reclinabili sui quali, da ragazzo pieno di entusiasmo, riuscivo anche a dormire per qualche ora.

La mia prima vera tournée l’ho fatta a 22 anni con la compagnia di Eduardo. Era una tournée molto comoda perché Eduardo, grazie alla sua fama e al suo enorme successo, poteva permettersi di toccare solo le grandi città nelle quali si restava stabilmente anche per tre mesi. Come a Napoli e a Roma. A Milano per un mese. Poi, con la compagnia del figlio Luca, dal 1981 in poi, ricominciammo da zero. Tour molto più faticosi, quello che serviva a Luca per fare esperienza, per fare “gavetta” da capocomico. Si partiva a settembre con le prove per debuttare ai primi di ottobre e si andava avanti anche per nove mesi! Praticamente era come andare a fare il militare. Eh già, perché si tornava a casa pochissime volte. Un po’ per la lentezza dei mezzi di collegamento e un po’ per evitare spese.

All’inizio della carriera non si guadagnava moltissimo e si cercava di risparmiare anche sui viaggi. Credo di aver vissuto l’ultimo tratto del teatro più antico, quello che a Napoli chiamiamo “degli scavalcamontagne”, a significare appunto gli spostamenti continui e macchinosi cui si sottoponevano le compagnie di teatro quando c’era ancora tanto lavoro. Ho dormito in pensioni a una stella (anche sbiadita), in camere senza bagno ma con il lavandino e un bidet mobile di plastica. In una camera si dormiva anche in quattro e spesso nella stanza, pendevano mutande e calzini stesi ad asciugare. Qualcuno, soprattutto le attrici e gli attori più anziani, azzardava un mono fornello a gas per scaldare una minestra. Io non l’ho mai fatto, ma quando mi capitava di assistere a questi prodromi degli attuali survivor televisivi mi sembrava di rivivere l’elettrizzante spirito di avventura dei giochi di bambino quando, insieme a coetanei di età inferiore ai 10 anni, immaginavamo di ricostruire, con l’aiuto di lenzuola e mazze di scopa, la vita affascinante degli adulti.

Una volta, in un gennaio particolarmente rigido, ho dormito in un albergo talmente malmesso che ho dovuto indossare anche il cappello e il cappotto. La mattina alle sei, tremante di freddo, aspettai che arrivasse il portiere per minacciarlo: «Mi faccia un cappuccino bollente e se mi chiede i soldi della stanza le do un pugno in testa!». In realtà fui leggermente più aggressivo, ma il tempo ha reso il ricordo più accomodante.

Ma non ho mai perso la voglia di viaggiare, di perdermi in posti che non conoscevo. La tournée, per quanto scomoda e faticosa, mi consentiva di restare per sempre ragazzo, immune dalle responsabilità. Stare in paesi lontani dal mio mi dava la possibilità di perdermi e di rispondere a chiunque: «Mi dispiace, non posso, sono in tournée e non posso rientrare!».

Ora che sono più famoso e che guadagno molto meglio di prima, è sicuramente migliorata la qualità dei miei soggiorni, ma quel senso di gradevole oblio non c’è più. E questo non vale solo per me. Anche un giovane attore, per quanto sia costretto ad arrangiarsi, avrà la possibilità di chiedere al gestore di un b&b se nella stanza «c’è campo». Anche una ragazza alle prime armi potrà rientrare a casa con un volo Milano-Napoli (magari in orari proibitivi) a quattro euro. Quando ho iniziato io esistevano ancora i gettoni e telefonare in interurbana costava troppo. Quando ho iniziato, nella seconda metà degli Anni 70 del secolo scorso, andare in tournée era una scelta di vita. Adesso (e questo è un bene) è una scelta professionale. Le mie prime tournée mi hanno insegnato il rispetto del pubblico, perché ogni volta ci si misurava con un pubblico diverso. La differenza non era però nella collocazione geografica quanto nella distinzione tra città e provincia. In città trovavi più disincanto, in provincia, una volta vinta l’iniziale diffidenza, ricevevi un candore che le metropoli assorbivano nel ritmo più frenetico degli impegni quotidiani. Il pubblico di città era più esigente, quello della provincia più grato. Poi è arrivata la globalizzazione e questa differenza tra provincia e città è andata scomparendo. Ma io non dimentico mai che dietro la definizione di “pubblico” non ci sono altro che “persone”. Persone che scelgono di uscire di casa, cercare un parcheggio, comprare un biglietto e sedersi a guardare qualcuno che ha fatto loro la promessa di condividere un sogno.