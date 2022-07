“Vinci subito con Sorrisi”: a Verona per la “Carmen”

Prosegue il concorso che ogni settimana mette in palio biglietti per concerti, mostre e spettacoli teatrali in giro per l’Italia Redazione Sorrisi







Prosegue il concorso "Vinci subito con Sorrisi" che ogni settimana mette in palio biglietti per concerti, mostre e spettacoli teatrali in giro per l’Italia. Questa settimana ci sono i biglietti per assistere alla “Carmen” di Georges Bizet, nella versione di Franco Zeffirelli, che andrà in scena all’Arena di Verona il 21 luglio e l’11 agosto.

Per partecipare registratevi (se non lo avete già fatto, altrimenti fate semplicemente il “login”) sul portale sorrisi70.sorrisi.com, divertitevi con noi e tentate la sorte. Se siete uno dei fortunati, mandate una mail con oggetto “Concorso vinci subito con Sorrisi” entro 24 ore a: sorrisi70@concretaconcorsi.it con il nome dell’evento e allegando copia del documento di identità vostro e di chi vi accompagnerà (ogni vincita vale per due persone). Tutte le info su sorrisi70.sorrisi.com.

Continua il grande concorso "Sorrisi 70" con il dodicesimo bollino

Ritagliate e attaccate sulla vostra cartolina il bollino che trovate sul numero di Sorrisi in edicola dal 12 luglio (è il dodicesimo). Se la completate con almeno dieci bollini (ma se ne avete perso qualcuno, niente paura: nei prossimi mesi usciranno tre bollini jolly), potrete partecipare al nostro concorso, essere estratti e vincere uno di questi fantastici premi in palio. Per informazioni e per leggere il regolamento completo andate sul nostro sito: sorrisi70.sorrisi.com.

Concorso a premi valido dal 01.02.2022 al 27.10.2022 - Estrazione finale entro il 18.11.2022 - Montepremi complessivo Euro 31.850,00, Iva esclusa. Regolamento completo su sorrisi70.sorrisi.com.