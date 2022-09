“Vinci subito con Sorrisi”: che show il “Rocky Horror”

Prosegue il concorso che ogni settimana mette in palio biglietti per eventi straordinari Redazione Sorrisi







Prosegue il concorso "Vinci subito con Sorrisi" che ogni settimana mette in palio biglietti per eventi straordinari come concerti, mostre e spettacoli teatrali in giro per l’Italia.

Questa settimana avete la possibilità di assistere a uno degli spettacoli più amati e applauditi al mondo: la versione originale di “The Rocky Horror Show” che andrà in scena al Teatro Arcimboldi di Milano l’11 ottobre. Dopo oltre 40 anni, la creatura di Richard O’Brien, che nel 1973 ha scritto il soggetto, la sceneggiatura e le musiche (usate anche nel film del 1975), torna ora in tour con la regia di Christopher Luscombe. Sono migliaia gli appassionati nel mondo che hanno creato fan club travestendosi e partecipando attivamente agli spettacoli, proprio come richiesto dalla filosofia del “padre di tutti i musical”. Trasformandolo così in un grande non-stop party fatto di tutti quei successi senza tempo “Sweet Transvestite”, “Damn it Janet” e “Time Warp”, da cui ognuno, almeno una volta, si è lasciato trascinare.

Partecipare è molto semplice: registratevi (se non lo avete già fatto, altrimenti è sufficiente fare il login) sul nostro portale sorrisi70.sorrisi.com, divertitevi con noi e tentate la sorte. Se siete tra i fortunati, mandate una mail con oggetto “Concorso vinci subito con Sorrisi” entro 24 ore a: sorrisi70@concretaconcorsi.it con il nome dell’evento e allegando una copia del documento di identità vostro e di chi vi accompagnerà (ogni vincita vale per due persone). Informazioni sul sito: sorrisi70.sorrisi.com.