“Vinci subito con Sorrisi”: con noi da Checco Zalone!

Prosegue il concorso che ogni settimana mette in palio biglietti per eventi straordinari Redazione Sorrisi







Prosegue il concorso "Vinci subito con Sorrisi" che ogni settimana mette in palio biglietti per eventi straordinari come concerti, mostre e spettacoli teatrali in giro per l’Italia.

Questa settimana avete la possibilità di vincere i biglietti per assistere allo spettacolo di Checco Zalone “Amore + Iva” il 4 gennaio 2023 al Teatro degli Arcimboldi di Milano. Musica, racconti, imitazioni e parodie si intrecciano nel suo nuovo divertentissimo show. Il comico pugliese torna sul palco 11 anni dopo il “Resto umile world tour” e dopo aver battuto tutti i record della storia del cinema italiano.

Partecipare è molto semplice: registratevi (se non lo avete già fatto, altrimenti è sufficiente fare il login) sul nostro portale sorrisi70.sorrisi.com, divertitevi con noi e tentate la sorte. Se siete fra i fortunati, mandate una mail con oggetto “Concorso vinci subito con Sorrisi” entro 24 ore a: sorrisi70@concretaconcorsi.it con il nome dell’evento e allegando una copia del documento di identità vostro e di chi vi accompagnerà (ogni vincita vale per due persone). Potete trovare tutte le informazioni sul sito: sorrisi70.sorrisi.com.