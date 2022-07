“Vinci subito con Sorrisi”: la “Turandot” all’Arena di Verona

Prosegue il concorso che ogni settimana mette in palio biglietti per concerti, mostre e spettacoli teatrali Redazione Sorrisi







Prosegue il concorso "Vinci subito con Sorrisi" che ogni settimana mette in palio biglietti per eventi straordinari come concerti, mostre e spettacoli teatrali in giro per l’Italia.

Questa settimana in palio ci sono i biglietti per assistere alla “Turandot” che andrà in scena all’Arena di Verona il 19 agosto, il 26 agosto e il 2 settembre. L’ultima opera di Giacomo Puccini, ambientata a Pechino “al tempo delle favole”, ritorna nel magico allestimento del regista Franco Zeffirelli, con i costumi realizzati dal premio Oscar Emi Wada. Sarà quindi particolarmente affascinante ascoltare in questa cornice unica al mondo le arie più celebri di quest’opera. A cominciare dal “Nessun dorma” che il giovane Calaf dedica a Turandot, figlia dell’imperatore, che per editto sposerà chiunque riuscirà a svelare tre difficili indovinelli (altrimenti sarà decapitato).

Partecipare è molto semplice: registratevi (se non lo avete già fatto, altrimenti sarà sufficiente fare il login) sul nostro portale sorrisi70.sorrisi.com, divertitevi con noi e tentate la sorte. Se siete tra i fortunati, mandate una mail con oggetto “Concorso vinci subito con Sorrisi” entro 24 ore a: sorrisi70@concretaconcorsi.it con il nome dell’evento e allegando una copia del documento di identità vostro e di chi vi accompagnerà (ogni vincita vale per due persone). Tutte le informazioni sul sito: sorrisi70.sorrisi.com.