“Vinci subito con Sorrisi” lo show del comico Luca Ravenna

Prosegue il concorso “Vinci subito con Sorrisi” che ogni settimana mette in palio biglietti per eventi straordinari come concerti, mostre e spettacoli teatrali in giro per l’Italia.

Questa settimana potete vincere i biglietti per assistere allo show “568” di Luca Ravenna che si terrà il 29 ottobre al Teatro Arcimboldi di Milano. La rivelazione italiana della “stand up comedy”, tra i protagonisti nel 2021 di “Lol - Chi ride è fuori”, è capace di coinvolgere il pubblico con estrema naturalezza arrivando a improvvisare con la platea, rendendo così unico e irripetibile ogni suo live. Con questo nuovo show Luca Ravenna ci porta per mano nel suo strano mondo ricco di personaggi veri e inventati, condividendo temi molto personali, come il suo passato da cleptomane nei discount di Roma o la peggior cosa che abbia mai detto in psicoterapia. Uno spettacolo di pura comicità che ha già conquistato più di 20 mila spettatori, registrando il tutto esaurito in quasi tutta Italia.

Partecipare è molto semplice: registratevi (se non lo avete già fatto, altrimenti è sufficiente fare il login) sul nostro portale sorrisi70.sorrisi.com, divertitevi con noi e tentate la sorte. Se siete tra i fortunati, mandate una mail con oggetto “Concorso vinci subito con Sorrisi” entro 24 ore a: sorrisi70@concretaconcorsi.it con il nome dell’evento e allegando una copia del documento di identità vostro e di chi vi accompagnerà (ogni vincita vale per due persone. Tutte le informazioni sul sito sorrisi70.sorrisi.com.