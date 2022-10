“Vinci subito con Sorrisi”: quante risate con “Zelig”

Prosegue il concorso che ogni settimana mette in palio biglietti per eventi straordinari Claudio Bisio e Vanessa Incontrada Credit: © Marina Alessi Redazione Sorrisi







Prosegue il concorso "Vinci subito con Sorrisi" che ogni settimana mette in palio biglietti per eventi straordinari come concerti, mostre e spettacoli teatrali in giro per l’Italia.

Questa settimana avete la possibilità di vincere i biglietti per assistere alla registrazione di una puntata di “Zelig”, il 17 novembre al Teatro degli Arcimboldi di Milano. Come da tradizione a condurre la serata sarà l’inossidabile coppia formata da Vanessa Incontrada e Claudio Bisio, bravissimi a fare da spalla ad alcuni dei più grandi talenti comici del panorama nazionale che si alterneranno sul palco del teatro milanese.

Partecipare è molto semplice: registratevi (se non lo avete già fatto, altrimenti basta fare il login) sul nostro portale sorrisi70.sorrisi.com, divertitevi con noi e tentate la sorte. Se siete fra i fortunati, mandate una mail con oggetto “Concorso vinci subito con Sorrisi” entro 24 ore a: sorrisi70@concretaconcorsi.it con il nome dell’evento e allegando una copia del documento di identità vostro e di chi vi accompagnerà (ogni vincita vale per due persone). Trovate tutte le informazioni sul sito: sorrisi70.sorrisi.com.