“Vinci subito con Sorrisi”: tutti a bordo del “Priscilla”

Questa settimana si conclude il concorso "Vinci subito con Sorrisi" che per quasi un anno ha messo in palio biglietti per eventi straordinari come concerti, mostre e spettacoli teatrali in giro per l’Italia.

Per salutarci, vi diamo la possibilità di vincere i biglietti per andare a vedere il musical “Priscilla - La regina del deserto” che andrà in scena il 1°marzo 2023 al Teatro degli Arcimboldi di Milano. Tratto dall’omonimo film cult, è una travolgente avventura “on the road” di tre amici che, a bordo di un vecchio autobus rosa, soprannominato appunto “Priscilla”, partono per un viaggio attraverso il deserto australiano alla ricerca di amore e amicizia. Un musical sfavillante con oltre 500 costumi, una sceneggiatura esilarante e un’intramontabile colonna sonora.

Partecipare è molto semplice: registratevi (se non lo avete già fatto, altrimenti è sufficiente fare il login) sul sito sorrisi70.sorrisi.com, divertitevi con noi e tentate la sorte. Se siete fra i fortunati, mandate una mail con oggetto “Concorso vinci subito con Sorrisi” entro 24 ore a: sorrisi70@concretaconcorsi.it con il nome dell’evento e allegando una copia del documento di identità vostro e di chi vi accompagnerà (ogni vincita vale per due persone). Potete trovare tutte le informazioni sul sito: sorrisi70.sorrisi.com.