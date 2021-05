Zelig, una festa digitale per i 35 anni

Un compleanno importante per il teatro che ha visto nascere le carriere dei maggiori comici italiani Gino e Michele Redazione Sorrisi







Compie 35 anni lo Zelig, il locale di cabaret milanese è nato il 12 maggio 1986 e per decenni ha ospitato gag, battute e buon umore. Al 140 di viale Monza hanno iniziato la propria carriera grandi talenti della comicità nazionale: da Ficarra e Picone a Checco Zalone. Per i festeggiamenti è previsto un evento digitale in compagnia di attori e comici che hanno vissuto la storia del teatro. L’appuntamento è per la sera del 12 maggio alle 21.00 sul canale YouTube e sulla pagina Facebook dello Zelig.

Organizzato con il supporto di YAM112003, #Zelig35 vedrà alternarsi sul palco virtuale storici amici del locale: Claudio Bisio e Geppi Cucciari, Teresa Manino ed Elio, ma anche Gioele Dix, Ale e Franz, Debora Villa, Enrico Bertolino, il Mago Forest, Raul Cremona, Antonio Ornano, Maurizio Lastrico e Dario Vergassola. A dialogare con loro ci saranno il direttore artistico e fondatore dello Zelig Giancarlo Bozzo e Gino e Michele.

«Dopo 35 anni siamo ancora qui, diciamo anzi che Zelisg is back» ha dichiarato lo stesso Bozzo «Ci muove ancora la stessa passione e lo stesso entusiasmo, soprattutto oggi che siamo così vicini, speriamo, a una nuova e reale ripartenza. E se abbiamo festeggiato e ci siamo divertiti (e lo potrete constatare stasera sui nostri canali), lo abbiamo fatto a maggior ragione con la voglia, che non ci ha mai lasciato, di tornare a essere quelli che siamo da sempre e che saremo ancora: quelli di Zelig, quelli che sono entrati nelle vostre case in punta di piedi per regalare sorrisi e che sperano di tornare a trovarvi. Tra aneddoti e auguri, prese in giro bonarie e affetto vero, continuiamo a ripetere il nostro slogan più sincero: defendemos la alegria!»