10 idee per regali di Natale tecnologici per nerd, geek e non solo

Il 25 dicembre si avvicina e la corsa per i regali da mettere sotto l’albero di Natale sta entrando nel vivo! Eccovi 10 idee per regali per geek e nerd, per tutte le tasche, da 16 a 1.600 euro. Un comodo elenco non solo per chi è a caccia di regali per amici, partner, parenti con il pallino della tecnologia e dei videogame, ma anche chi si vuole fare un regalo diverso dal solito!

La retro console Atari 2600+

Operazione nostalgia per chi ha iniziato a videogiocare negli anni ‘80. Da Plaion arriva il “remake” della mitica console Atari 2600: apparentemente è identica a quella originale (in realtà è un po’ più piccolina), ma estraendola dalla scatola si notano delle comode novità: collegamento HDMI al posto del vecchio analogico (che oggi non avrebbe alcun utilizzo sulle tv moderne) e la possibilità di giocare in 16:9 o nell’originale formato 4:3. La console permette di usare le cartucce e i joystick originali (anche dell’Atari 7800), se li avete ancora in soffitta. Altrimenti, potete iniziare a giocare subito con la cartuccia da 10 giochi inclusi (tra cui Adventure, Missile Command e Yar’s Revenge). Unica pecca, nella confezione c’è solo un joystick e 3 dei giochi inclusi sono da giocare in due, ma si può acquistare il secondo controller per circa 23 euro. La console più cartuccia con 10 giochi costa invece 120 euro.

Le pozioni profumate di Scented Potions

Sembrano le ampolle di "Diablo" e non è un caso: in realtà sono degli sfiziosi profumatori che ricordano le pozioni fantasy dei giochi di ruolo e non a caso hanno nomi come “elisir della forza”, “del mana” o “della agilità”. Hanno colori e fragranze diverse e stanno una favola sullo scaffale di Dungeons and Dragons o vicino alla collezione dei romanzi di “The Witcher”. Una volta “usati” li potete ripulire e usare come contenitori dal tocco medioevale. Costano circa 20 euro.

I duemila mattoncini del set Lego Pac-Man Arcade

In una stanzetta non può mancare una distesa di modelli Lego. Ovviamente c’è solo l’imbarazzo della scelta per un regalo di questo tipo: ci sono i set dedicati all’universo Marvel, come la recentissima Torre Avengers, o il più classico Orient Express da quasi 2.500 pezzi. La nostra scelta ricade però sul mini cabinato Pac-Man da esposizione. C’è anche una minifigure che gioca a Pac-Man! Costa circa 270 euro e contiene circa 2.600 pezzi.

Il joypad per gamer "pro" DualSense Edge PlayStation

Per i gamer “Pro”, un regalo indimenticabile: costa quasi come mezza PlayStation 5, ma chi gioca diverse ore al giorno lo troverà utilissimo. Il DualSense Edge è la Ferrari dei joypad PlayStation: non solo è completamente customizzabile, potrete scegliere che tipo di levette inserire tra quelle disponibili, l’ampiezza della corsa dei grilletti anteriori, addirittura la copertura dei joystick. Naturalmente, è possibile mappare i comandi fino all’ultimo tasto per un’esperienza di gioco personalizzata al massimo. Costa 239 euro. Se invece volete risparmiare, pur rimanendo nel genere, c’è la nuova linea di DualSense “normali” con colori come Midnight Black o Gray Camouflage e si parte da 70 euro.

L'immancabile melafonino iPhone 15 Plus

Per gli appassionati della Mela Morsicata, non esistono alternative. Sebbene le differenze tra una generazione e l’altra di iPhone si assottiglino, i fan di Cupertino rimarranno fedeli ai melafonini. Il più recente modello, l’iPhone 15, offre tra le novità il nuovo chip A16 Bionic, una fotocamera ancora più potente da 45 MPixel, e finalmente la connessione USB-C. Potremo così dare l’addio ai cavetti proprietari Apple Lighting. Il modello Plus ha uno schermo più grande (6,7” contro i 6,1” di iPhone 15 “normale”) mentre la famiglia “pro”, con scocca superresistente in titanio, processore A17 Pro e una fotocamera con teleobiettivo 5X. Si parte da 979 euro. Se invece volete risparmiare un po’, relativamente parlando, c’è il modello SE aggiornato al 2023 che parte da 549 euro.

L'ammiraglia Android Pixel 8 di Google

L’altra metà del cielo mobile è ovviamente Android. Esistono centinaia di modelli diversi di marche di ogni tipo: abbiamo scelto quello che consideriamo il “flagship” di Android, ovvero lo smartphone di Google “ufficiale”. Come iPhone, quasi ogni anno arriva un nuovo modello con caratteristiche migliori. Il Pixel 8 ha uno schermo OLED da 6,2”, una generosa batteria da 4,500 mAh, 8 GB di RAM, 128 o 256 GB di spazio di archiviazione e una fotocamera da 12 MPixel. Il fratello maggiore Pixel 8 Pro ha uno schermo più ampio da 6,7”, 12 GB di RAM e una fotocamera da 48 MPixel. Inoltre, e questo secondo noi è un gran vantaggio, la versione di Android è sempre quella originale, senza le modifiche che introducono spesso produttori come Samsung o LG. Si parte da 799 euro, ma se volete risparmiare è ancora in vendita il Pixel 7a da 500 euro.

Il Tostapane smart Toasty One

Il nerd che si rispetti ha la casa piena di oggetti intelligenti. Quindi logico pensare che un tostapane smart sarà più che bene accetto. Il Toasty One non è economico (siamo intorno ai 300 euro, anche se spesso è in offerta su Amazon). Tosta due fette di pane per volta con la perfezione digitale “Golden Crispy”, fa tutto in automatico e naturalmente è controllato da uno schermo touch con 8 “profili” diversi per cuocere i toast in modo diverso per ogni membro della famiglia. Consigliato sopratutto per gli appassionati di “Battlestar Galactica” (dove i cattivissimi robot ribelli Cylon sono soprannominati “Tostapane”).

Le action figure Funko Pop! dei videogiochi

Con le Funko Pop!, il regalo è un sicuro successo. Quale nerd non si piazza più che volentieri una action figure carina e coccolosa sulla scrivania? A tema videogiochi ci sono parecchie novità: la nostra preferita è la linea dedicata al recente “Diablo IV”, ma c’è anche quella con i personaggi del gioco di ruolo alla giapponese “Genshin Impact”, lo sparatutto multiplayer “OverWatch 2” e gli immancabili “Pokémon”. Si parte da 16 euro.

Per i turisti verso il Sol Levante, La Guida Manga a Tokyo

Qui prendiamo due piccioni con la proverbiale unica fava: fan del Giappone e appassionati di manga. “Tokyo - la Guida Manga” edita da Panini è una collezione di 16 storie a fumetti che raccontano la capitale del Giappone, alternate a consigli, mappe e dritte su dove andare e cosa visitare a Tokyo. Non mancano idee per fare shopping, come i negozi di Nakano Broadway tutti dedicati alle action figure e ai manga, indicazioni utili sui templi da visitare, cosa mangiare di caratteristico. Quasi duecento pagine, 800 immagini e 150 location da esplorare. Naturalmente, si legge da destra verso sinistra. Costa meno di 20 euro

Il PC gamer ultraperformante di Valve, lo Steam Deck

Lo Steam Deck è il PC da gamer fatto console portatile. Un mostro di potenza racchiuso sotto uno schermo da 7,4” OLED, e circondato dai controller che permettono di giocare a circa l’80% dei videogame presenti su Steam (oltre 50,000 titoli) in totale mobilità su treno, aereo, metrò, ma anche spaparanzati comodamente a casa tramite il dock che lo collega alla mega TV del salotto. Realizzato da Valve, ovvero gli autori di "Half-Life 2" e dell'intero Steam Store, quindi gente che di videogame PC ne capisce abbastanza. Costa 570 euro (anche se è ancora disponibile il modello precedente con schermo LED a 420 euro): considerando che un portatile da gaming costa minimo 1.200 euro, non è poi una cifra folle. Inoltre, i videogiochi su PC costano mediamente 10/15 euro in meno rispetto allo stesso titolo su console, quindi si risparmia.

