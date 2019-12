10 idee per regali di Natale tecnologici

La serra casalinga, il nuovo Fitbit, le cuffie per chi pratica gli sport estremi e la fotocamera Insta Mini 9 che stampa le vostre foto. E non poteva mancare il nuovo droide di Star Wars!

20 Dicembre 2019 | 15:31 di Paolo Paglianti

Tutti gli anni, è la stessa storia: gli ultimi cinque giorni prima di Natale sono quelli dove ci scateniamo per i regali da mettere sotto l’albero. Se anche voi state cercando qualche idea per completare gli acquisti natalizi, ecco la nostra selezione di regali tech per tutte le tasche e tutti i gusti.

Chi è appassionato di sport troverà le cuffie Skullcandy che si “attaccano” al casco o alla giacca e possono essere utilizzati correndo in bici o sfrecciando sullo snowboard, ma anche la videocamera a 360 gradi per riprendere le proprie avventure estreme. C’è la griglia elettrica che promette braciole e hamburger deliziosi quanto quella a carbonella, ma in più è anche smart e vi avvisa via App quando le bistecche sono pronte.

Per chi ha il pollice verde ma vive in città, magari in un piccolo appartamento, niente di meglio di una serra indoor “intelligente” e componibile per avere sempre una scorta di rosmarino, menta e pomodorini. Immancabili gli oggetti “smart” come il nuovo mega speaker di Amazon o il Fitbit che vi tiene sempre sotto controllo, anche quando dormite. E per chi ha nostalgia delle fotografie stampate su carta, una bella fotocamera istantanea



Per gli appassionati di Star Wars, il nuovo adorabile robottino telecomandato D-O, ma anche un duello in Realtà Virtuale con i nuovi visori di Oculus. Babbo Natale, hai la nostra letterina, ora!

