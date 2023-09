Apple ha presentato iPhone 15 e iPhone 15 Pro

Sparisce il connettore Lightning e, incredibile a dirsi, costa un filo meno dell’iPhone 14 Paolo Paglianti







Con il consueto appuntamento di inizio settembre, Apple ha presentato ieri sera il nuovo melafonino che, come assolutamente prevedibile, si chiama iPhone 15. Quattro le versioni disponibili: iPhone 15 base, il modello Plus e poi i fratelli maggiori iPhone 15 Pro e Pro Max. Plus e Pro Max hanno lo schermo più grande (6.7” contro i 6.1”), mentre i due modelli Pro hanno un processore più potente (l’A17 invece dell’A16) e sono realizzati in titanio, più leggero e resistente. Tutti i modelli saranno disponibile dal 22 settembre (Italia inclusa) con i preordini che si aprono una settimana prima, venerdì 15.

L’evento di Apple, battezzato "Wonderlust"

Il look è molto simile al modello precedente: angoli un po’ più dolci e arrotondati e una nuova fotocamera da 48 Mp che permette di mettere a fuoco qualsiasi foto dopo averla scattata. Prima grande novità, che dal punto di vista di Apple segna la fine di un’epoca, al posto del connettore Apple Lightning troverete una porta USB–C. Applaudiamo la scelta di Apple che si adegua alle richieste dell’Unione Europea e adotta lo standard ormai presente ovunque nei dispositivi come smartphone, tablet e PC. Sparisce anche il tradizionale bottoncino per silenziare l’iPhone che ora diventa il pulsante “action” programmabile, così potrete decidere come usarlo tra una serie di opzioni come registrare un vocale o attivare la fotocamera. Ritorna anche la Dynamic Island, già avvistata sugli iPhone 14 dell’anno scorso e ora destinata a diventare uno standard sugli smartphone della Mela Morsicata: si tratta di una “finestra” che si espande all’occorrenza nella parte superiore dello schermo e fa le veci dell’”isola” nera presente sugli ultimi modelli.

Prezzi simili a quelli dell’anno scorso, anzi in leggerissimo calo: l’iPhone 15 parte da 979 euro (l’anno scorso non si spendeva meno di 1.029 euro per l’iPhone 14), mentre il Plus costa 1.129 euro (contro i 1.180 euro del 2022). La versione Pro parte da 1.239 euro con la Pro Max che sfiora i 1.500 euro (1.489 euro, uguale al Max Pro dell’anno scorso ma con il doppio di memoria, da 128 a 256 GB). Arriva il rosa tra i colori disponibili per iPhone 15 e Plus (insieme a verde, blu, giallo e nero) mentre i Pro avranno colori più “seri”: titanio naturale, bianco, blu e nero.

Per dimostrare la potenza dei nuovi smartphone, Apple ha annunciato che nel 2024 arriverà la versione per iPhone 15 del nuovo “Assassin’s Creed: Mirage”, che sarà esattamente identica a quella delle console PlayStation e Xbox. Una promessa importante, che se mantenuta farà diventare iPhone 15, a tutti gli effetti, una console portatile dalla potenza paragonabile a quella delle console casalinghe. Apple ha anche mostrato come girerà anche un “mostro” come “Resident Evil”.

Apple ha anche ricordato che nel 2024 arriverà il visore di realtà aumentata, il Visor Pro e mostrato i nuovi Watch series 9 e Watch Ultra 2, con quasi 80 ore di autonomia e un nuovo “gesto” – si tocca due volte il pollice con l’indice e quindi rilevato dal watch anche se è tracciato sullo schermo - che ci permetterà di scattare foto, interrompere un timer e via dicendo. Per il Watch ultra, si parte da 909 euro, i Watch da 459 euro e l'“economico” SE da 289 euro. Per tutto l’ecosistema, arriva il nuovo iOS 17 dal 18 settembre.