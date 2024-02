Come proteggere i bambini da tutti i rischi di Internet

I dispositivi digitali sono ormai indispensabili, ma possono nascondere dei rischi, soprattutto se maneggiati dai più piccoli Tiziana Lupi







I dispositivi digitali sono ormai una realtà diffusa in tutte le famiglie. Sono strumenti utili, anzi ormai indispensabili, ma possono nascondere dei rischi, soprattutto se maneggiati dai più piccoli. Come si può evitare che diventino un pericolo per i bambini? Lo abbiamo chiesto a un esperto, Tommaso Vitali, direttore B2C Marketing & New Business e Sustainability Ambassador di Wind Tre.

A che età pensa sia giusto cominciare a far usare uno smartphone a un bambino?

«Le nuove generazioni nascono “digitali” ed è inevitabile fare i conti con questa realtà. Per questo riteniamo necessario dare ai più giovani, alle loro famiglie e agli insegnanti, uno strumento in più: la consapevolezza. Io sono padre di una bambina di un anno e mezzo: osserva il mondo che la circonda e, quotidianamente, vede noi genitori utilizzare lo smartphone. Ovviamente, come è giusto che sia, tendo a non darglielo ma mi rendo conto che, anche per questo motivo, diventa un oggetto molto “attrattivo”. Come papà, cercherò di evitare il più possibile un utilizzo precoce degli strumenti digitali, ma mi preparo ad accompagnarla e a guidarla in modo responsabile in questo percorso».

Cosa possono fare i genitori?

«Proprio per i pericoli che i piccoli possono incontrare nel web, quest’anno abbiamo arricchito il progetto NeoConnessi con un percorso educativo rivolto ai genitori. Si tratta di un corso realizzato con il supporto di esperti del settore che ha l’obiettivo di accompagnare le famiglie alla scoperta del mondo digitale, sensibilizzandole verso comportamenti sani e sicuri».

Com’è articolato questo percorso?

«Sono stati individuati dieci momenti di approfondimento formativo su varie tematiche, dall’utilizzo dei dispositivi ai rischi per la privacy, dalla sicurezza in Rete al ruolo dell’intelligenza artificiale. Al termine del percorso, i genitori potranno scaricare un badge digitale a seguito di un test che certifica le competenze acquisite».

In certi casi i genitori sono i primi a utilizzare lo smartphone sottraendo tempo al dialogo con i bambini (come al ristorante, a volte) mentre sarebbe meglio che fossero loro i primi a dare il “buon esempio”. Come sensibilizzarli?

«Può essere utile trovare dei momenti nei quali condividere con i bambini l’uso dello smartphone: farsi mostrare come lo utilizzano, cosa cercano, chi seguono, con chi comunicano, che giochi fanno e, magari, suggerire i siti sicuri su cui navigare».

Per farlo, i genitori devono essere preparati: nel percorso di cui ci ha parlato ci sono dei suggerimenti pratici in tal senso?

«Sì, per esempio condividere l’uso dello smartphone con i propri figli può essere un’opportunità preziosa per insegnare loro competenze digitali e stimolare una relazione sana con la tecnologia. I genitori sono i primi riferimenti per i bambini, perciò è necessario promuovere la formazione delle famiglie per supportarle nel delicato momento in cui i figli approcciano per la prima volta il web e, di conseguenza, consentire loro di viverlo in sicurezza. Inoltre è importante che i genitori diano il buon esempio, limitando il proprio tempo di utilizzo dello smartphone e creando un ambiente di comunicazione aperta con i propri figli».

In conclusione...

«Bisogna cercare di essere un modello positivo di comportamento in Rete, utilizzare lo smartphone in modo responsabile e rispettoso e dimostrare ai propri figli come mantenere un equilibrio sano tra tempo on line e off line. Infine, stabilire dei limiti all’utilizzo dello smartphone, soprattutto in situazioni conviviali, come quando si è a tavola.