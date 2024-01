Fotografie istantanee, non semplici scatti: le emozioni prendono vita

Con i sistemi fotografici e di stampa istantanea INSTAX firmati Fujifilm, ogni scatto rivive in pochi secondi Redazione Sorrisi







La magia e tutta la bellezza di una fotografia hanno da sempre in Fujifilm un prezioso alleato, che ovunque ci si trovi permette di immortalare e portare sempre con sé gli istanti più belli e da ricordare. Con i prodotti della gamma INSTAX, oggi, il marchio giapponese fa crescere ancora di più la voglia di condividere e imprimere nella memoria attimi e ricordi unici, da conservare per sempre.

INSTAX SQUARE SQ4O, la fotocamera istantanea dal design senza tempo

INSTAX SQUARE SQ4O è la fotocamera analogica a stampa istantanea dalle caratteristiche uniche, pensata per offrire il massimo delle prestazioni con una grande semplicità d’uso. Progettata pensando ai più audaci, la SQ40 presenta una silhouette squadrata e la classifica finitura nera, che la rendono perfetta per adattarsi a qualsiasi situazione e outfit.

Il design testurizzato e sofisticato mantiene intatto il fascino delle fotocamere istantanee analogiche e permette di distinguersi ancora di più. A questo si aggiunge un utilizzo davvero semplice. Basta, infatti, ruotare l’obiettivo su “ON” per accendere la fotocamera: a quel punto non resterà che inquadrare e scattare.

La semplicità di utilizzo della SQ40 si ritrova anche nella capacità della fotocamera di regolare in modo automatico l’esposizione e il flash, lasciando così la possibilità di scattare alla perfezione, ma senza dover perdere tempo nelle non sempre immediate regolazioni delle impostazioni.

Basta poi attendere pochi secondi per avere la stampa della fotografia nelle proprie mani, nell’intramontabile formato SQUARE, amato da creativi e fotografi in tutto il mondo. Con l’applicazione per smartphone Android e IOS “INSTAX UP!”, infine, sarà possibile scansionare le proprie foto INSTAX, raccoglierle digitalmente e condividerle online in tutta comodità.

INSTAX SQUARE Link, cambia il modo di vivere la fotografia

INSTAX SQUARE Link è la stampante per smartphone che permette di far vivere con un’altissima qualità i migliori scatti custoditi nel proprio telefono. Con un design semplice e leggero può essere portata sempre con sé: ogni fotografia esce così dalle solite cornici ed entra in una dimensione completamente nuova.

INSTAX SQUARE Link non significa solo stampare, ma dare letteralmente vita a ogni scatto, anche correggendone i difetti in modo semplice e intuitivo. Grazie alla possibilità di personalizzazione e alla magia della realtà aumentata, ogni stampa esalta lo scatto con effetti speciali resi possibili dal QR code stampato sulla fotografia e rivelato sullo smartphone.

Ma non è tutto. Infatti, con l’app per smartphone Android e IOS, “INSTAX SQUARE Link”, sarà possibile inviare immagini personalizzate tramite INSTAX Connect ad altri utenti dell'app. Schizzi, filtri e stickers permettono, infine, di decorare in un attimo ogni scatto, anche estrapolandolo da un video.

Catturare e condividere momenti unici

INSTAX SQUARE SQ40 si rivela la compagna ideale per catturare e immortalare momenti indimenticabili in ogni occasione, la sua versatilità la rende infatti perfetta per tutti gli eventi, ma quali sono le migliori occasioni per utilizzarla?

Feste ed eventi: le fotocamere istantanee sono perfette per catturare l’energia e la spontaneità di feste, compleanni e matrimoni. Scatta foto di gruppo, ritratti divertenti e istantanee che catturano l’atmosfera festosa e conserva per sempre un ricordo speciale dell’evento. Le stampe possono anche diventare dei simpatici segnaposto! Esperienze outdoor: escursioni, campeggi e giornate all’aria aperta offrono innumerevoli opportunità per catturare la bellezza della natura. La robustezza della SQ40 la rende infatti ideale per situazioni all’aria aperta come trekking, escursioni in natura o giornate al mare: l’ideale per immortalare tramonti, paesaggi e momenti di relax. Sperimentazioni artistiche: INSTAX SQUARE SQ40 offre una tela creativa per sperimentare la fotografia artistica. La possibilità di scattare in modalità selfie la rende ideale per catturare momenti spontanei e autentici: si può approfittare della natura istantanea delle stampe sperimentando con tecniche come i giochi di luce e ombre.

INSTAX SQUARE Link permette di trasformare scatti memorabili catturati con lo smartphone in stampe fisiche di alta qualità: il suo design compatto rivoluziona il nostro modo di intendere la fotografia e la rende perfetta per viaggi, concerti e per esprimere la propria creatività.

Viaggi e avventure: la stampante per smartphone si rivela la compagna ideale per chi ama esplorare il mondo. La magia della fotografia si sposa perfettamente con l’entusiasmo di nuovi luoghi e avventure: le istantanee diventano veri e propri souvenir personalizzati, dei ricordi tangibili e autentici del proprio viaggio che permettono di rievocare quei momenti anche dopo il rientro a casa. Festival e concerti: questi eventi rappresentano un terreno fertile per catturare l’energia e l’atmosfera unica del mondo della musica dal vivo. Gli artisti sul palco, le luci, il backstage, il pubblico: le istantanee diventano una testimonianza visiva dell’esperienza. Lo smartphone sfrutta la magia delle luci sul palco, la stampa crea ricordi vibranti e dinamici! Album personalizzati e biglietti d’auguri unici: INSTAX SQUARE Link consente di selezionare i propri scatti preferiti e stamparli per creare un album personalizzato, puoi organizzare le stampe in modo creativo, aggiungendo annotazioni, disegni o scritte per dare un tocco unico ai tuoi ricordi. La stampante si trasforma anche in uno strumento creativo per la realizzazione di biglietti d’auguri personalizzati: scegli una foto significativa, aggiungi un testo e decora con disegni o stickers direttamente dall’app!

INSTAX Fujifilm a Sanremo 2024

Grazie ai prodotti della linea INSTAX, Fujifilm si conferma leader e punto di riferimento nel mercato delle istantanee e del divertimento. Una visione che il marchio con sede a Tokyo avrà modo di far conoscere ancora meglio durante la 74esima edizione del Festival di Sanremo, che lo vedrà partner ufficiale di Tv Sorrisi e Canzoni.

Sul sito è possibile scoprire l’intera gamma INSTAX, con i tre diversi formati di stampa e scatto – mini, SQUARE e WIDE - conoscere le offerte, tutte le novità e acquistare film e gli accessori per rendere ancora più unici i proprio prodotti INSTAX. Ultimissime anche sui canali social ufficiali, Facebook e Instagram.

Per condividere i propri scatti è possibile utilizzare gli hashtag #INSTAXitalia #INSTAX #DontJustTakeGive e taggare @instaxitalia.