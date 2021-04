Lego Vidiyo, i mattoncini a tempo di musica

Ballare con la musica di Lady Gaga e altre dozzine di cantanti, insieme agli omini Lego Paolo Paglianti







Non si può dire che Lego non si guardi attorno: dopo aver conquistato tutti i franchise più amati, da "Il Signore degli Anelli" a "Harry Potter", e aver colonizzato quello dei videogame non solo con videogiochi di ottima qualità (specie se giocati in due), ma addirittura una serie di set che sfidano i giocatori-costruttori a creare dei “livelli” alla Super Mario, ora i mattoncini danesi strizzano l’occhio a TikTok e ai video musicali con la nuova serie Vidiyo, in collaborazione con la casa discografica Universal Music.

Cos'è Lego Vidiyo

Come funziona

Esistono sei “scatolette” Beatbox di Vidiyo, ognuna con un diverso Bandmate. C’è la sirena Candy Mermaid, il corsaro Punk Pirate, Alien DJ, lo “animale della festa” Party Llama, l’Unicorn Dj e l’immancabile androide Robot Breakdancer. In queste Beatbox troverete il necessario per costruire la loro “casetta portatile”, il personaggino corrispondente e simile ai normali “omini” lego, e soprattutto i Beatbits, dei mattoncini piatti e lisci con una immagine speciale. Da costruire c’è poco – anche i ragazzini alle prime armi ci metteranno meno di dieci minuti. Il divertimento arriva installando sul cellulare, Apple o Android, la App LEGO Vidiyo, che riconosce sia il personaggio che i Beatbits.

Una volta “registrati” entrambi tramite la videocamera, potrete far ballare il vostro Bandmate al ritmo di uno dei 30 e più brani inclusi nella App. Ci sono Elton John ("I’m Still Standing"), Lady Gaga ("Stupid Love"), Imagine Dragons ("Believer") o INXS ("New Sensation"). Di autori italiani, per ora, non abbiamo visto nulla. La videocamera del cellulare va puntata su una zona abbastanza sgombra (una stanza va benissimo, così come il tavolo della cucina o meglio ancora un prato): la App sovrapporrà quindi il Bandmate virtuale al mondo reale, grazie a un pizzico di realtà aumentata.

Durante la sua esibizione, potete attivare i Beatbits “virtuali” nella vostra App per creare effetti particolari, come mucche che volano, o fantasmini che arrivano sul palco, o “trick” speciali del Bandmate. Il video viene registrato sul cellulare nella App e potete condividerlo in modo pressoché anonimo (e sicuro) all’interno della App stessa, dove potrete quindi vedere anche le “produzioni” dei ragazzini di tutto il mondo. Non è possibile scrivere commenti o altro, ma naturalmente nessuno vieta ai ragazzini di mettersi sul “palco” virtuale e ballare con il Bandmate, proprio come fanno (o vorrebbero fare) con Tik Tok.

Abbiamo provato la App con due piccole volontarie, e si sono divertite per una mezz’oretta buona. Esplorare i Beatbits e i brani disponibili è la parte più divertente, così come ballare ripresi dalla telecamera. Probabilmente, la loro “estrazione” gamer ha fatto preferire loro il set LEGO di Super Mario, ma non ci stupirebbe vedere gruppi di ragazzini alle prese con Techno, Dance, Punk e Pop con questa App, la prossima estate!

I sei Beatbox con Bandmates, necessari per giocare al 100%, costano 19,99 euro. Esistono poi dei Bandmates pack che aggiungono nuovi personaggi e BeatBits, entrambi a “sorpresa”, costano 4,99 euro. La App, che si scarica gratuitamente permette di avere un "assaggio" del mondo Vidiyo senza dover investire neanche un centesimo