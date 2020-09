Presentati il nuovo Apple Watch e i nuovi iPad

16 Settembre 2020 | 9:10 di Paolo Paglianti

La presentazione Apple nell’anno del Covid è senza pubblico: anche senza la folla osannate che pende dalle labbra di Tim Cook e soci, Apple sfodera una line up invidiabile di device e servizi, seppur priva del re degli smartphone. Il grande assente è proprio iPhone 12: il nuovo melafonino verrà presentato molto probabilmente nelle prossime settimane, ma per ora non si fa vedere.

Le novità. Arrivano due nuovi orologi smart – anche quello “economico” - e un nuovo iPad Air, ma soprattutto servizi e abbonamenti. Se l’anno scorso Apple ha lanciato, evidentemente con successo, Apple TV+ (intendiamo la App con serie esclusive) e Arcade, l’abbonamento flat per i videogame su cellulare e tablet, quest’anno rilancia con un’offerta che difficilmente gli appassionati della Mela Morsicata potranno rifiutare. E poi, abbiamo scoperto quando arriva iOS 14.

Apple Watch 6 Esternamente è quasi identico a Apple Watch 5, ma ha una novità che è un po’ il segno dei tempi. Il nuovo sensore SpO2 tiene costantemente sotto controllo il flusso sanguigno del proprietario, rilevando oltre al battito cardiaco anche l’ossigenazione del sangue. Manco a dirlo, Watch 6 è più potente dei suoi predecessori e ha uno schermo “always on” brillante il doppio rispetto a Watch 5. Una funziona assai astuta permette all’utente di settare e controllare i Watch dei familiari – pensiamo ai ragazzini o agli anziani di casa - tenendoli eventualmente d’occhio e rilevando la loro posizione (a patto di avere la connessione cellulare). Costa da 439 euro (si sale a 539 per il modello Cellular). Oltre al fratello maggiore, arriva anche Watch SE: dalla sigla è facilmente intuibile che si tratta del modello “economico” (quantomeno, per i parametri di Apple). Simile nell’aspetto, possiede il processore “vecchio” del modello precedente e non ha il sensore SpO2. Però il prezzo è sensibilmente più basso: si parte da 309 euro per il modello senza predisposizione per la scheda dati, 359 per quello anche Cellular. Parlando di prezzo, le nuove uscite hanno abbassato il prezzo del Watch Series 3, che ora costa 229 euro. Watch 6 e SE arrivano nei negozi il 18 settembre, e sono già preordinabili. Insieme ai nuovi Watch, arriva anche il nuovo sistema operativo per gli orologi smart di Apple, WatchOs 7.

iPad Air 2020 Se nei cellulari Apple deve vedersela con una concorrenza agguerritissima, nel mondo dei tablet è regina quasi incontrastata. Il modello di punta rimane il Pro, che in pratica è un computer touch molto leggero. Apple ha presentato il nuovo iPad Air, che si posiziona tra il Pro e il modello base. Schermo retina da 10,9”, ha il nuovo processore A14 Bionic, che troveremo verosimilmente sull’iPhone 12, fotocamera posteriore da 12 Mpixel e la presa USB-C al posto della classica Lighting di Apple. Niente tasto home, come sugli ultimi iPhone, ma non ha il Face ID – per sbloccarlo, dovremo usare l’impronta del pollice. Si parte dai 669 euro per il modello Wi-Fi e 64 GB, e si arriva a sfiorare i 1.000 euro per la versione da 256 GB e Cellular. Arrivano a ottobre. Per chi vuole spendere un po’ meno, arriva anche la versione aggiornata dell’iPad base (ottava generazione): si parte da 389 euro, ed è disponibile da venerdì 18 settembre.

iOS 14 Apple ha svelato anche quando arriverà l’aggiornamento del sistema operativo: iOS 14 inizierà a “propagarsi” immediatamente, dal 16 settembre. È una versione molto attesa, che introduce migliorie assai interessanti. Per esempio, la possibilità di aggiungere Widget, ovvero delle piccole finestre interattive direttamente nelle schermate home di iPhone e iPad – cosa che a dire il vero esiste da un bel po’ di tempo su Android. Sappiamo già che sono molto comodi, e non vediamo l’ora di provarli anche sui prodotti Apple. C’è anche la nuova App Translate, rivale di Google Traduttore, e – finalmente – la possibilità di scegliere le App di sistema come mail e navigatore internet che non siano necessariamente Mail e Safari.

Apple One, l’abbonamento unico In un mondo che va sempre più verso i servizi in abbonamento (pensiamo a Netflix, Spotify, Gamepass), Apple sta cercando di ritagliarsi una solida nicchia tra i suoi utenti. L’anno scorso ha presentato e attivato Arcade (per i videogiochi, 5 euro al mese) e Apple TV+ (serie TV esclusive, altri 5 euro al mese), e quest’anno ha presentato Fitness e Apple News, che riguardano l’allenamento e le notizie (ma non sono disponibili per ora nel nostro Paese). La novità è che arriva, anche in Italia, Apple One: un abbonamento che include Arcade, Apple TV+, Apple Music e 50 GB di spazio nel cloud per 14,95 euro/utente (oppure l’opzione Family per sei persone dello stesso nucleo familiare, a 19,95 euro totali). Una bella tentazione per chi usa i servizi di Apple, considerando che i servizi presi separatamente superano i 20 euro mensili. Manca da noi l'abbonamento Premier, visto che non ci sono, in Italia, Fitness e News.

