Volete regalare uno smartphone a Natale? Ecco 5 proposte

11 Dicembre 2019 | 14:29 di Paolo Paglianti

Se non ha tre telecamere, non lo vogliamo! Sembra proprio che la “mania” del momento, per i cellulari più recenti, sia di esagerare con le fotocamere: quasi tutti i modelli di punta ne hanno addirittura tre, che garantiscono scatti mostruosamente dettagliati, anche in condizione di penombra e addirittura di buio. Qui sotto troverete cinque proposte di smartphone recentissimi: i classici Apple e Samsung, ma anche il nuovo Motorola con lo schermo flessibile e il design a conchiglia e il cellulare “di bandiera” di Google. Se poi volete risparmiare, c'è la proposta di Honor che rimane saldamente sotto i 250 Euro.

Apple iPhone 11 Apple ha inventato gli smartphone nel 2007 con il primo iPhone e da allora non ha sbagliato un colpo. Ogni anno, a settembre, arriva il nuovo modello di melafonino che puntualmente infrange record e sbaraglia le previsioni di vendita. Il più recente iPhone 11 non ha deluso: doppia fotocamera posteriore con due obiettivi da 12 Mpixel, un grandangolo da paura e modalità notte, nuovi chip sempre più performanti e lo schermo da 6.1”. Sparisce definitivamente il tasto “home” centrale, rimpiazzato da “gesture” su schermo che – ci crediate o no – diventano gesti naturali dopo pochi minuti di utilizzo. C’è anche la versione Pro, con schermo da 5,8” Oled e Pro Max, da 6,5”, entrambi con tripla telecamera. I prezzi sono stellari, come da tradizione Apple: si parte dagli 840 Euro per il modello “base” di iPhone 11 e si sfiorano i 1.700 Euro per il Pro Max da 512 GB. Se però volete risparmiare rimanendo in casa Apple, sono in vendita gli iPhone 8 e Xr, che costano circa la metà. A settembre sono arrivate anche le nuove Airpods Pro, le cuffiette senza fili di Apple, ora con carica wireless e soppressione dei rumori esterni. A coronare il tutto, l'abbonamento Arcade: 5 euro al mese per accedere a un "gioca quanto vuoi" senza altre spese, che comprende 100 giochi circa di ottima qualità, disponibili su mobile in esclusiva su iPhone, iPad e Apple TV.

Motorola Razr Gli smartphone non sono cambiati moltissimo negli ultimi cinque anni: sempre più potenti e con fotocamere da favola, ma poco di rivoluzionario rispetto ai primi modelli di cellulari smart. Una delle tecnologie che guardiamo con più interesse è quella degli schermi flessibili: in futuro, prima o poi, avremo in tasca un foglio che srotoleremo e che diventerà il nostro smartphone. Uno dei primi cellulari a utilizzare efficacemente gli schermi flessibili è il Motorola Razr: ritorna la sua iconica forma a conchiglia che protegge lo schermo e riduce gli ingombri in tasca. Una volta aperto, svela uno schermo pieghevole da 6,2 OLED. Fotocamera notevole da 16 Mpixel, e sul dorso un’altra novità: un secondo, piccolo schermo da 2,7” che permette di vedere le notifiche principali senza nemmeno aprire il cellulare. Il Razr è una novità e i preordini sono appena stati aperti; la nuova tecnologia costa, e il prezzo è da sceicchi e calciatori di Serie A: 1.599 Euro.

Honor 9X Se non volete spendere uno stipendio medio per un cellulare, le alternative ci sono: la cinese Honor (brand di Huawei) è una azienda veterana quando si parla di costi contenuti e performance di qualità. Il più recente 9X è uno smartphone senza molti compromessi e che costa meno di 230 Euro. Tripla fotocamera da 48 Mpixel, schermo da 6,5” e una batteria da 4.000 mAh che supera agevolmente le 24 ore di uso intenso. Memoria a bordo di serie da 128 GB (espandibili, al contrario di iPhone) con una scheda MicroSD fino a 512 GB e una simpatica fotocamera frontale per i selfie che “salta fuori” dalla cornice al momento giusto. Uno dei cellulari preferiti dai giovani, veloce e performante anche senza spendere una follia.

Google Pixel 4 Se Apple ha gli iPhone, Google ha i Pixel: sono i cellulari Android “ufficiali”, con la versione originale del sistema operativo di Google che spesso, sugli altri smartphone, troviamo in versione “custom” di Samsung, LG, Huawei e via dicendo. La versione 4 del Pixel ha caratteristiche di prim’ordine: schermo OLED 5,7”, 6 GB di memoria interna per renderlo super veloce, 64 o 128 GB di spazio di archiviazione, un sensore per i movimenti che vi permette di controllare il cellulare senza neanche toccarlo e doppia fotocamera da 12/16 Mpixel sul retro, con una speciale modalità “notte” per scattare in penombra anche senza flash. C’è anche il fratello maggiore, il Pixel XL con schermo OLED da 6,3”. Il costo non è astronomico ma neanche contenuto: si parte da 759 Euro e si arriva ai 1.000 per l’XL con 128 GB di RAM.

Samsung Galaxy Note 10 Il grande concorrente di Apple nella giungla degli smartphone è Samsung: l’ultimo nato del gigante coreano è il Note 10, dall’ampio schermo da 6,3” AMOLED (vuol dire “ottimi colori”), tripla fotocamera posteriore da 16/12/12 Mpixel e 8 GB di RAM/256 GB di archiviazione – il tutto in meno di 170 grammi. C’è anche il pennino incluso, per interagire con lo schermo con ancora maggior precisione quando si tratta di prendere appunti, scrivere una nota o sottolineare un documento. Il pennino e la speciale assicurazione Care+ di Samsung (che ha un costo accessorio) lo rendono molto interessante per chi prevede un utilizzo professionale. Qualità che ha un costo: si parte da 980 Euro.

