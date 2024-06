Torna il kit “Estate con Sorrisi”

Tanti accessori per l'estate in edicola con Sorrisi per 10 settimane Il set completo delle 10 uscite Redazione Sorrisi







Come da tradizione, anche quest'anno alla vostra estate ci pensa Sorrisi. Per dieci settimane, in edicola con la rivista trovate il kit "Estate con Sorrisi": dieci uscite con accessori perfetti per le vacanze tra borse termiche, zaini, marsupi e tanto altro.

Il calendario delle uscite

18 giugno: borsa termica + latte solare Leocrema (7,90€*)

25 giugno: mini borsa termica + latte doposole Biopoint (6,90€*)

2 luglio: portabottiglia termico (5,90€*)

9 luglio: zaino pieghevole (6,90€*)

16 luglio: borsone pieghevole (6,90€*)

23 luglio: portascarpe (5,90€*)

30 luglio: sacca + anticellulite Dermolab (6,90€*)

6 agosto: multicavo ricarica 3 in 1 (4,90€*)

13 agosto: marsupio (4,90€*)

20 agosto: beauty organizer (5,90€*)

* in aggiunta al prezzo della rivista