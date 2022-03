Torna “#NonCiFermaNessuno” con Gerry Scotti ospite speciale del tour di Luca Abete

Dal 24 marzo parte la campagna sociale nelle università ideata e condotta dallo storico inviato di "Striscia la Notizia" Antonella Silvestri







Puntuale torna anche quest’anno "#NonCiFermaNessuno Italia Talk", il tour motivazionale rivolto agli studenti universitari dedicato alla crescita personale, alle azioni solidali e al rispetto per l’ambiente. Dal 24 marzo l’iniziativa, ideata e condotta da Luca Abete, lo storico inviato di Striscia la Notizia, si concretizza in un percorso itinerante che tocca dieci principali università italiane. Il claim dell’ottava edizione è “Alla scoperta della serendipità” e come prima tappa prevede un digital talk con gli studenti del Politecnico di Torino.

«Vogliamo farci ambasciatori di un vocabolo nuovo, Serendipità appunto, per far capire come dagli imprevisti possono venir fuori piacevoli e inattese scoperte. Far capire ai ragazzi che, dagli errori, può emergere la consapevolezza del proprio valore, è uno strumento che alimenta il coraggio e allontana le paure» ha dichiarato Luca Abete nel corso della conferenza stampa che si è tenuta nella sede del Banco Alimentare della Campania e che ha visto la presenza di Fabiana Dadone, Ministro per le Politiche Giovanili («Il vostro lavoro è preziosissimo. Il futuro dei nostri ragazzi ha bisogno di storie vere ed esempi credibili. Per questo motivo siamo lieti di concedere all’iniziativa il nostro patrocinio morale») e del Ministro dell’Università e Ricerca, Maria Cristina Messa («La compattezza e la capacità dei giovani in questo periodo così complicato sarà ciò che potrà salvarci. Il vostro motto, ‘Non ci ferma nessuno’, diventi il motto di tutti noi»).

Ad aprire la campagna sociale nelle università è Gerry Scotti, in qualità di ospite speciale del primo appuntamento con gli studenti del Politecnico di Torino. Anche quest’anno, l’iniziativa vede la collaborazione del Banco Alimentare. In qualità di Food Donor del tour, Lidl donerà al Banco Alimentare trentamila pasti come aiuto concreto destinato a migliaia di famiglie in difficoltà. Un contributo che rappresenta un ulteriore impegno da parte dell’importante catena alimentare verso la comunità in cui opera e che si aggiunge alle numerose iniziative intraprese dalla stessa a livello nazionale. «Nell’anno del nostro 30esimo anniversario in Italia, la scelta di contribuire a questa iniziativa si pone come un gesto di ringraziamento e di riconoscenza nei confronti della comunità in cui operiamo” ha spiegato Massimiliano Silvestri, presidente di Lidl Italia a cui ha fatto eco Alessia Bonifaz, Head of Communications & Csr di Lidl Italia: «Ci siamo innamorati sin da subito di questo progetto strepitoso che si sposa con i nostri valori. Si rivolge ai giovani, ai quali ci piace diffondere messaggi positivi e concreti e, grazie a questa campagna solidale, siamo sicuri ci riusciremo».

Questo il commento del presidente del Banco Alimentare Giovanni Bruno: «Vivere questa dimensione di solidarietà e condivisione, è la strada per la pace. Oggi più che mai abbiamo bisogno di sostegni concreti e valori da diffondere!». «#noncifermanessuno è diventato nel tempo un contenitore di buone abitudini. Tra queste quelle rivolte alla tutela dell’ambiente» ha sottolineato Abete. Tra le attività che vanno in questa direzione c’è il progetto Rivending che dedicato al recupero e al riutilizzo delle materie prime ricavate dai bicchieri, le palette e le bottiglie dei distributori automatici presenti nelle Università.

Il 24 marzo a Torino, dicevamo, parte il tour motivazionale per il quale R101 sarà media partner così come spiegato dalla speaker Silvia Notargiacomo. Queste le altre tappe di "#NonCiFermaNessuno Italia Talk 2022": ​31 marzo Reggio Calabria, 5 aprile Roma, 13 aprile Camerino, 21 aprile Milano, 27 aprile Firenze, 3 maggio Parma, 5 maggio Chieti-Pescara, 10 maggio Bari e 18 maggio giornata conclusiva a Napoli.