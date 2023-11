Un fenomeno di nome Sinner

Tutto quello che c’è da sapere sul nuovo campione del tennis italiano. Ha già vinto molto, ma a 22 anni non è che l’inizio... Andrea Di Quarto







Jannik Sinner è nato a San Candido, in provincia di Bolzano, il 16 agosto 2001 ed è cresciuto a Sesto Pusteria. Ha esordito tra i professionisti nel 2015 e nel corso della sua carriera ha vinto dieci titoli ATP, ai quali vanno aggiunti le Next Gen Finals del 2019, tre titoli Challenger e due titoli Futures. È alto 1 metro e 88 centimetri e pesa 76 chili. Gelosissimo della sua vita privata, è stato accostato alla modella meranese Laura Margesin.

Asoli 22 anni l’altoatesino Jannik Sinner, detto “Fox”, ossia “Volpe” (soprannome ricevuto dai compagni di scuola), è considerato, a ragione, uno dei migliori tennisti italiani di tutti i tempi. I suoi risultati (è l’unico italiano a essere entrato in una finale delle ATP Finals, la sfida annuale tra i migliori otto del mondo) lo hanno proiettato velocemente nell’olimpo del tennis. Con lui, un’intera nazione che, come ai tempi di Azzurra discettava all’improvviso di tangone e verricello, ora si scopre maniaca di smash e lob. Il ciclone Sinner si è abbattuto anche sui palinsesti televisivi: durante le Finals di Torino Jannik ha “costretto” Rai e Mediaset a cambiare la programmazione.

Mai nessuno come lui

Ma chi è questo altoatesino dai capelli rossi, così diverso da altri atleti-personaggi del passato come Alberto Tomba, Valentino Rossi o Federica Pellegrini, eppure già così amato dal pubblico? Professionista dal 2015, Sinner ha mostrato un rigore implacabile nel suo approccio al gioco: «Il talento non esiste» ribadisce a ogni occasione. Un paradosso per affermare che per lui il lavoro (fisico, tecnico e mentale) prevale su tutto. Una grande etica che sintetizza così: «Il mio obiettivo è quello di vincere tanti tornei, ma posso dire che sarò soddisfatto se al termine della mia carriera potrò affermare di aver fatto tutto ciò che era nelle mie possibilità per arrivare dove sarò arrivato, per aver dato il 100 percento di ciò che potevo dare». Il 3 ottobre 2023 si è issato al numero quattro della classifica ATP, quella dei migliori giocatori del mondo, dove solo Adriano Panatta, 47 anni fa, era arrivato, mentre il 16 novembre, battendo per la prima volta il danese Rune, è diventato il primo italiano di sempre a centrare le 60 vittorie in una singola stagione e a raggiungere le semifinali alle ATP Finals. Maniaco del perfezionamento, Sinner ha un super team: due coach, Simone Vagnozzi e Darren Cahill (ex coach di altri fenomeni come Andre Agassi, Andy Murray e Simona Halep), il fisioterapista Giacomo Naldi, l’osteopata Andrea Cipolla e il preparatore atletico Umberto Ferrara.

Uno sciatore mancato

A Sesto Pusteria (BZ), l’incantevole paese incastonato tra le montagne delle Dolomiti dove Sinner è cresciuto (scelta in passato come località di soggiorno sia dalla cancelliera tedesca Angela Merkel, sia dal Presidente Giorgio Napolitano), s’impara prima a sciare che a camminare. Jannik, non fa eccezione: a 4 anni è uno sciatore provetto, a 7 vince il 32º Gran Premio Giovanissimi di slalom gigante, a 11 è vicecampione italiano. Nel frattempo gioca anche a tennis. Bravo, sì, ma due allenamenti a settimana non bastano per arrivare ad alto livello. Bisogna fare una scelta: «Se nello sci fai un errore, la gara è persa, ho scelto il tennis perché c’è sempre un margine per recuperare». E così, a soli 13 anni, lascia le sue montagne per Bordighera (IM), in Liguria, e l’accademia di Riccardo Piatti, già coach del numero uno al mondo Novak Djokovic. Cresciuto in una comunità di lingua tedesca, parlava poco l’italiano, ma la permanenza ligure ha risolto il problema: «Da quando ho 13 anni tutti i miei ragionamenti sono in italiano, ormai faccio fatica in tedesco. L’unica occasione in cui rimane la lingua tedesca è con gli amici. Quelli veri, quelli dei tempi della scuola. Mi conoscono da sempre e per loro non è importante se sono il numero sei o 6.000. Sono come fratelli, li sento tutti i giorni e, quando ho bisogno di parlare, loro qualche volta restano anche svegli la notte ad aspettarmi».

Una famiglia solida

A chi gli chieda come faccia a restare concentrato anche nei momenti più difficili, Sinner risponde che «è merito dei miei genitori, ho preso da loro». Mamma Siglinde e papà Hanspeter sono la bussola emotiva di Jannik. Lavorano nel rifugio “Talschlusshütte” (Fondovalle) di Sesto, lui in cucina e lei in sala, e conoscono il valore del lavoro e del sacrificio. Mai invadenti, mai smaniosi di protagonismo, li si vede di rado sulle tribune a seguire il figlio. Jannik ha anche un fratello adottivo di origine russa di nome Mark.

Un ragazzo “d’oro”

Con i successi sportivi, inevitabilmente, sono cresciuti anche gli introiti. Prima del 2019 Sinner poteva contare vincite per poco meno di 20 mila euro. Nel 2022 ne ha guadagnati oltre 2 milioni, mentre, prima di Torino, il totale era di oltre 11 milioni di euro, di cui quasi sei guadagnati nel solo 2023. Già testimonial, tra gli altri, di marchi come Parmigiano Reggiano, Rolex, Lavazza, Alfa Romeo, Fastweb e Technogym, ha siglato un nuovo accordo con Nike, con cui ha rinnovato il contratto per altri dieci anni, per una cifra totale di 150 milioni di euro.