Un Telegatto alla cultura

Nei giorni scorsi è venuto a trovarci in redazione Tommaso Sacchi, assessore alla cultura del Comune di Milano, al quale il nostro direttore Aldo Vitali ha consegnato il Telegatto, un’opera d’arte green firmata dal collettivo Cracking Art (sotto, mentre avviene l’autenticazione).

Questa la motivazione: «Siamo orgogliosi di consegnare questo premio a Tommaso Sacchi per il suo grande impegno sia nel valorizzare la città e la sua cultura, sia per l’amicizia e il sostegno a Sorrisi». Un incontro molto cordiale durante il quale l’assessore, accompagnato dalla dottoressa Antonella Amodio, ha dimostrato apprezzamento per il nostro lavoro.