Una crociera che va al di là dei sogni 

Città vivaci e invitanti che raccontano di popoli antichi, piccole e grandi isole che si ergono sul mare, orizzonti che dipingono l’azzurro e aria salina che regala energia: una crociera con Costa Crociere non è solo un viaggio ma un’infinità di viaggi che aspettano solo di essere vissuti Redazione Sorrisi







A cura di Sorrisi per Costa Crociere

Siamo in tanti in questi ultimi due anni ad aver congelato qualche sogno nel cassetto. Eppure “l’urgenza” di ogni viaggiatore continua a bussare alla porta, consapevole che Mark Twain aveva ragione quando scriveva: «Tra vent’anni sarai più deluso dalle cose che non hai fatto che da quelle che hai fatto. E allora molla gli ormeggi. Lascia gli alisei riempiano le tue vele. Esplora. Sogna».

Ricominciare a programmare e a sognare dà nuova linfa alla nostra voglia di lasciarsi trasportare in nuove avventure. Se si sogna in grande, il pensiero va dritto dritto al mare, alle onde, e alla meraviglia di lasciarsi condurre verso nuovi orizzonti. Una crociera è indimenticabile; una crociera con Costa Crociere è quasi necessaria per cambiare prospettiva e ritrovare benessere e serenità.

Perché Costa Crociere ha tutto, veramente tutto, per riaccendere i nostri occhi un po’ annebbiati. Soprattutto l’ultima arrivata, Costa Toscana, la nuova ammiraglia che, dopo essersi mostrata in tutta la sua bellezza facendo da palco sul mare all’ultimo Festival di Sanremo, salperà per la sua prima rotta nel marzo 2022 alla volta di Marsiglia, Barcellona, Valencia, Palermo e Civitavecchia. Un primo giro per celebrare le civiltà del Mediterraneo, l’unico mare su cui sarebbero potute sorgere e fiorire. Ammirarle e vivere l’esperienza del viaggio come un percorso creato a misura di famiglia non sempre è facile. Per Costa Crociere, invece, è il cuore di ogni viaggio perché la sua vocazione quotidiana è proprio quella di offrire luoghi di benessere e avventura, mare infinito e sport, relax e divertimento per tutta la famiglia mentre si raggiungono destinazioni lontane e contesti inaspettati.

La Costa Toscana

Ogni giorno, infatti, diventa nuova scoperta: si fa jogging all’alba quando le onde sferzano la prua, e poi ci si ritrova alla Boqueria di Barcellona; si accede all’area benessere ed alla sua Snow room a -10° C e intanto ci si prepara per il giro in catamarano delle calette di Maiorca. Le escursioni con Costa Crociere sono sempre immersive e non si accontentano di far percepire la superficie, ma ti portano in profondità per vivere ogni esperienza da viaggiatori del tempo e dello spazio e non da turisti, grazie alla preziosa collaborazione di archeologi, enologi, vulcanologi, biologi marini e fotografi e alla partnership con National Geographic Expeditions.

Le esperienze divertenti sono per tutta la famiglia, anche per i figli che possono godere di una vacanza a misura di bambino e teenager: animatori e Squok Club, giochi d’acqua e Splash AcquaPark, con il suo scivolo posizionato sul ponte più alto per gli under 11, mentre per i grandi un’area dedicata ai videogames o una Challenge Zorb, una sfida due contro due nelle palle gonfiabili. Ma c’è tanto, tanto altro.

Il buon cibo poi, è quello che mette sempre tutti d’accordo. Gli esploratori del gusto possono anticipare la destinazione attraverso un viaggio tra i sapori tipici di quel luogo, accompagnati dai menù di tre chef di respiro internazionale: Bruno Barbieri, Hélène Darroze e Ángel León hanno realizzato autentiche ricette locali dei luoghi visitati dalle navi Costa, che vengono proposte tramite i Destination Dish, oltre ai menù del ristorante Archipelago per i palati più esigenti. Ma per le famiglie ci sono anche soluzioni diverse come lo “Squok Restaurant”, concepito per i più piccoli, la Pizzeria Pummid’Oro, il Sushino e il Teppanyaki e tante aree dedicate “al palato”.

Viaggiare in mare è bello solo se lo si rispetta. Costa Crociere associa alle iniziative per la salvaguardia dell’ambiente marino grazie all’impegno di Costa Crociere Foundation, anche progetti di efficientamento energetico e sostenibilità. Costa Toscana, è una nave progettata per avere un basso impatto ambientale grazie a soluzioni sostenibili e a concetti di economia circolare: l’utilizzo del gas naturale liquefatto, per esempio, elimina quasi totalmente l’immissione in atmosfera di ossidi di zolfo (zero emissioni) e particolato (riduzione del 95-100%) e abbassa significativamente anche le emissioni di ossido di azoto (riduzione diretta dell’85%) e di CO2 (sino al 20%). L’acqua è ricavata dalla trasformazione di quella del mare tramite l’utilizzo di dissalatori e il consumo energetico è ridotto al minimo. Tutto ciò che si ricava dalla raccolta differenziata (al 100%) serve a rifornire progetti legati all’economia circolare. Insomma una vera smart city galleggiante.

Dal primo febbraio al 27 ottobre due famiglie avranno la possibilità di vincere altrettante crociere grazie al “Concorso Sorrisi 70”, incollando almeno 10 bollini su una cartolina che si troveranno nella rivista “TV Sorrisi e Canzoni”: le cartoline complete pervenute entro il 14 novembre all’indirizzo “Concorso Sorrisi 70”, c/o MBE – Casella postale 202, Via Cenisio n.37, 20154 – Milano (MI), parteciperanno all’estrazione finale. Per info consultare il sito sorrisi70.sorrisi.com