Una festa indimenticabile per i primi 70 anni di Sorrisi

Il 21 novembre abbiamo organizzato una festa esclusiva e originale, totalmente nel nostro stile







Il 21 novembre tutti noi di Sorrisi ci metteremo “in ghingheri” per festeggiare i primi 70 anni del giornale: abbiamo organizzato, infatti, una festa esclusiva e originale, totalmente nel nostro stile, che aprirà la “Milano Music Week” e che poi cercheremo di farvi rivivere sulle nostre pagine.

Avremmo voluto invitarvi tutti, ma purtroppo (o meglio, per fortuna!) siete tantissimi. Abbiamo, però, riservato qualche posto per voi lettori, per brindare assieme alla redazione e ai sorprendenti ospiti che ci faranno compagnia.

Potreste essere a Milano il 21 e vorreste essere dei nostri? Mandate una e-mail all’indirizzo sorrisi@mondadori.it e raccontateci... perché amate Sorrisi e che cosa vi spinge a portarci nelle vostre case ogni settimana. Fatelo con parole vostre, colpiteci, fateci emozionare! L’importante è che l’oggetto della e-mail sia questo: Voglio partecipare alla festa di Sorrisi. Scrivetelo esattamente così! Tra tutti i messaggi arrivati, noi della redazione sceglieremo quelli che ci hanno colpito di più e contatteremo i lettori selezionati.