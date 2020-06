Una gita al museo con le regole del Covid

René Magritte nel Figlio dell’uomo (1964) propone una mascherina originale ed efficace per evitare il contagio: a forma di mela (basta non mangiarla...).

Se le due figure di In macchina di Roy Lichtenstein (1963) sono congiunti, tutto bene. Altrimenti lei non può stare davanti, ma sui sedili posteriori (con mascherina).

Niente movida, bravi!

Ecco il bar come deve essere in questi tempi: pochi clienti per volta all’interno e ben distanziati tra loro. Come in I nottambuli di Edward Hopper del 1942.