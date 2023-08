Viaggio nel tempo, l’estate del 1983: dalla vittoria di Vasco al topless di Amanda Lear

Siete pronti a fare un bel tuffo nel passato con Sorrisi? Stavolta torniamo a 40 anni fa... Amanda Lear ritratta in una iconica foto in topless in piscina Ivan Roncalli







Non c’è estate più sforna-tormentoni di quella del 1983. “Vamos a la playa”? C’è. “Tropicana”? Presente. “Nell’aria” di Marcella Bella? È qui. Mettiamoci anche “Spiagge” di Renato Zero, “Bollicine” di Vasco Rossi che vince il “Festivalbar”, “Amore disperato” di Nada e “I like Chopin” di Gazebo. Senza dimenticare “Billie Jean” di Michael Jackson: è uscita a gennaio ma continua a passare anche sotto l’ombrellone. Sono trascorsi 40 anni ma è impossibile leggere questi titoli senza sentirli risuonare nella testa.

”Sapore di mare” al cinema

Eh, i mitici Anni 80. Espadrillas ai piedi, marsupio in vita, costume ipercolorato, gelato “Cuore di panna”, ragazze con i capelli vaporosi anche con 40 gradi e nello zainetto il “Going” per giocare in spiaggia (era una palla ovale di plastica dentro cui passano due fili per farla scivolare tra i giocatori: la generazione di TikTok starà inorridendo di fronte a cotanto passatempo). Al cinema è l’anno di “Sapore di mare” con Jerry Calà e Marina Suma, e nientemeno che “Flashdance”, un fenomeno culturale che travolge il mondo sulle note di “What a feeling” di Irene Cara.

Vasco vince il Festivalbar

Anche per la tv è una fase elettrica, soprattutto per i ruggiti della rampante Fininvest. Il Festivalbar, per cominciare, lascia la Rai e per la prima volta sbarca proprio su Canale 5, ogni giovedì sera condotto da Claudio Cecchetto, Marina Perzy e Vittorio Salvetti. Il vincitore assoluto, come anticipato, è Vasco con “Bollicine”, il quale arriva dal clamoroso penultimo posto di “Vita spericolata” proprio nel Sanremo di quell’anno. Su Rete1 (dopo l’estate i canali Rai cambieranno nome negli attuali Raiuno, Raidue, Raitre) lo show di punta è il varietà del sabato sera “Sotto le stelle” con Sammy Barbot, Corinne Cléry e Carlo Massarini, dove Leo Gullotta interpreta Tata Cutugno, la sorella di Toto Cutugno che cerca di raccomandare il fratello per fargli vincere Sanremo (pensate che “L’italiano”, il nostro inno nazionale pop famoso in mezzo pianeta, quell’anno era arrivato quinto!).

La “sfida” tra Heather Parisi e Amanda Lear

Da segnalare su Rete1 anche il programma per ragazzi “Fresco fresco”, condotto da una cotonatissima 23enne Maria Teresa Ruta che a Sorrisi confida il suo sogno: «Vorrei diventare la nuova Monica Vitti». E a proposito di volti tv, siamo alla vigilia dello scontro titanico del sabato sera: Canale 5 per l’autunno ha deciso di sfidare il sacro “Fantastico 4” di Rete1 con il suo “Premiatissima”, e Sorrisi durante l’estate incontra le due rispettive primedonne, ovvero Heather Parisi e Amanda Lear. L’americana di “Cicale” (sigla di “Fantastico 2”) scatena il chiacchiericcio per una presunta esclusiva da oltre 1 miliardo di lire con la Rai. «Mi ha stufato sentirmi chiamare la ragazza miliardo, fosse vero!» smentisce Heather sul nostro giornale. Mentre Amanda, in piscina in topless, ci racconta del ritratto che ha fatto a papa Wojtyla: «L’ho portato al Vescovo di Milano quando il Papa era lì, l’hanno accettato, però non c’era molto entusiasmo…». Ma l’entusiasmo ad Amanda lo darà il pubblico, perché “Premiatissima”, condotto da Johnny Dorelli con lei e Gigi Sabani, incredibilmente riuscirà a battere la roccaforte di “Fantastico 4” con Gigi Proietti e la Parisi.

La vicenda di Enzo Tortora

L’estate del 1983 è anche quella delle elezioni politiche (si vota il 26 e 27 giugno e nasce il governo di Bettino Craxi) ma resta nella storia per due fatti di cronaca che scandalizzano a tutt’oggi. Alle 4 di notte del 17 giugno Enzo Tortora viene arrestato dai Carabinieri, con l’accusa di traffico di stupefacenti e associazione di stampo camorristico. Verrà assolto definitivamente dalla Cassazione quattro anni dopo e morirà l’anno seguente (commovente il suo breve ritorno in video con “Portobello” quando, emozionato, disse: «Dunque, dove eravamo rimasti?»). Il 22 giugno, invece, sparisce nel nulla Emanuela Orlandi, cittadina vaticana di 15 anni, mentre rientra a casa dopo una lezione di musica.

Arrivano il telefonino e il cd

Un’estate nella memoria anche per il caldo record che travolge l’Italia a luglio, con picchi di oltre 40 gradi in varie città, ma anche per due rivoluzioni tecnologiche agli albori: è la prima estate dei cellulari e dei cd. Non per tutti, anzi, per pochissimi. Il primo telefonino, è il Motorola DynaTac 8000X detto “il mattone” e chissà perché: pesa 793 grammi ed è alto 25 centimetri, per un costo di 4 mila dollari. A maggio, invece, in un mercato ancora dominato da 33 giri e 45 giri, nei negozi italiani arrivano i primissimi cd, quasi tutti di musica classica.

Tutti cantano “Vamos a la playa”

Ma altro che Vivaldi e Beethoven, le icone del momento sono i Righeira, ovvero Stefano Rota e Stefano Righi, due ventenni torinesi. “Vamos a la playa” fa il giro d’Europa e diventa l’inno balneare per eccellenza. I due Stefano stanno terminando il servizio militare e Sorrisi li celebra con un titolo geniale: “Vamos a la naja!”. Ora, 40 anni dopo, fate questo esperimento: «Vamos a la playa - Oh oh oh oh oh». Chi non ha letto i cinque “oh” cantandoli nella mente?