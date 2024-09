10 videogiochi (e anche una serie tv) da non perdere in arrivo nei prossimi mesi

Grandi classici come il nuovo capitolo di “Call of Duty” e quello di “Borderlands”, ma anche “Indiana Jones” Paolo Paglianti







Complice la fiera Gamescom che si è conclusa da poco, la fine estate 2024 si è riempita di nuovi trailer relativi ai videogame in uscita nei prossimi mesi. A fianco dei “soliti noti” come “Call of Duty” e conferme di titoli già noti, come “Warhammer 40.000: Space Marine 2”, sono arrivati anche diversi gustosi annunci a sorpresa come “Borderlands 4” e “Mafia: The Old Country”. Ecco 10 titoli che nessun gamer dovrebbe perdersi!

Mafia: The Old Country

Dagli autori dei precedenti “Mafia”, nel 2025 arriverà il nuovo capitolo “The Old Country” ambientato nella Sicilia di inizio ventesimo secolo. Il trailer di annuncio per ora non svela moltissimo, ma è lecito aspettarsi un’avventura in perfetto stile “Il Padrino”. Purtroppo, non sarà doppiato in italiano (ci saranno solo i sottotitoli).

Warhammer 40,000: Space Marine 2

L’universo perennemente in guerra di “Warhammer 40,000” sta per tornare su console e PC con uno sparatutto che, se promesse verranno mantenute, sarà davvero clamoroso. Come potete vedere dal trailer qua sopra, “Space Marine 2” ci farà vivere le battaglia (sia in single player che in multi, e persino in co-op con un amico/a) di un Marine spaziale che deve far fuori quintalate di xeno e mostruosità caotiche. Arriva tra pochissimo: data di sbarco, il 9 settembre su PS5, Xbox e PC.

Call of Duty Black Ops 6

Il primo “Call of Duty” dell’era Microsoft, dopo l’acquisizione di Activision da parte del gigante americano. Essendo un capitolo “Black Ops”, possiamo lecitamente aspettarci missioni sotto copertura, dietro le linee nemiche e di infiltrazione circondati dai nemici nella campagna single player, oltre all’esplosivo solito multiplayer che fa letteralmente scuola e le mappe da giocare amici vs zombie. Arriva il 25 ottobre su PC, Xbox (anche Game Pass) e PS5.

Borderlands 4

Arriva il quarto capitolo del franchise di sparatutto co-op più sci-fi e colorato della storia dei videogame! Per ora sappiamo pochissimo di “Borderlands 4”, visto che il trailer di annuncio non mostra moltissimo di gameplay, ma considerando il “pedigree” degli autori, siamo sicuri che sarà ironico, divertente e adrenalinico come gli altri capitoli e spin-off. Arriva per console e PC nel 2025.

Indiana Jones e l’Antico Cerchio

Indy (con il volto di Harrison Ford!) torna su console e PC! “L’Antico Cerchio” è una avventura tutta nuova in cui il nostro archeologo preferito viaggerà per mezzo mondo (Italia inclusa) a caccia di reperti e seguendo una “linea” misteriosa che unisce le principali civiltà del passato. Ci saranno scazzottate, duelli con il revolver, esplorazione con frusta e cappello e tantissimi enigmi. Arriva su PC e Xbox Series X|S il prossimo 9 dicembre (anche su Game Pass), mentre per PS5 bisognerà aspettare la prossima primavera.

Civilization VII

Uno dei giochi che hanno fatto la Storia dei videogame sta per tornare: il nuovo capitolo dell’immortale “Civilzation”, il simulatore di civiltà realizzato da Sid Meier, che dall’inizio degli anni ’90 ci fa conquistare il mondo virtuale partendo da un colono e una singola città, sbarcherà su console e PC l’11 febbraio del prossimo anno.

Monument Valley 3

Già da tempo, la App per smartphone e tablet di Netflix permette di scaricare degli ottimi videogame mobile senza costi aggiuntivi (vi consigliamo di provare “Hades”, “Dead Cells” e “Braid”). Netflix ha appena annunciato una clamorosa esclusiva: entro la fine dell’anno, pubblicherà tramite la sua App, il terzo capitolo di “Monument Valley”, uno dei più geniali, iconici e artistici puzzle game su cellulari (piace anche al protagonista di “House of Cards”!). Se avete già sottoscritto l’abbonamento Netflix, non dovreste proprio perdervelo!

Secret Level

Non è un videogioco, ma lo inseriamo in questa lista perché siamo sicuri che renderà felici molti gamer. Amazon Prime ha annunciato questa serie antologica da 15 episodi ispirati a videogame e franchise nerd. Dal 10 dicembre, potremo gustarci le sue storie ispirate a “Pac-Man”, “Dungeons & Dragons”, diversi giochi di PlayStation, “Unreal” e “Warhammer 40,000”. È realizzata dagli stessi autori di “Love Death + Robots” (che però è su Netflix), quindi siamo molto ottimisti!

Deadlock

Il nuovo gioco di Valve è (praticamente) tra noi, anche su uscirà ufficialmente non prima di qualche mese: andando contro tutte le regole del marketing videoludico, l’editore Valve ha “iniziato a far parlare” del suo nuovo titolo semplicemente invitando giocatori a provare la beta, e permettendo loro di condividere l’invito con degli amici. Risultato, oltre 100.000 gamer stanno già giocando a “Deadlock”, sparatutto in terza persona che ricorda molto “Team Fortess” o “DOTA 2” e dai toni quasi fumettosi. Non esiste nemmeno un trailer ufficiale, il video qui sopra è di un utente che ci ha già giocato!

Monster Hunter Wilds

Di nuovo a caccia di mostri, da soli o in compagnia, con “Monster Hunter Wilds”: creature sempre più grosse e spaventosi, tecniche di caccia più affinate e con “aiutanti” automatizzati, per sfide ancora più coinvolgenti nelle Terre Proibite. Arriva su console e PC l’anno prossimo.