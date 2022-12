5 videogiochi da regalare a Natale

Qualche idea per dei regali che sicuramente piaceranno agli appassionati Paolo Paglianti







Siete stati particolarmente bravi e buoni quest’anno, e volete regalarvi un videogioco epico? Oppure, conoscete un gamer che è stato altrettanto bravo e buono, e volete regargli/le un videogioco? Nessun problema, perché il 2022 è stato un anno fenomenale per i videogame e c’è letteralmente l’imbarazzo della scelta.

Abbiamo scelto i cinque videogiochi che non dovrebbero mancare nella collezione di un giocatore che si rispetti, tra quelli usciti nel 2022.

Elden Ring

Fresco della vittoria ai Game Awards come “Gioco dell’anno” e in altre quattro categorie tra cui “Game Direction”, “Art Direction” e “Miglior gioco di ruolo”, come non potremmo consigliare il capolavoro di From Software che ha stregato milioni di giocatori in tutto il mondo? Non è un gioco facile – anzi, è bello impegnativo – ma al tempo stesso non è neanche punitivo come i predecessori Souls dello stesso sviluppatore, e propone un mondo liberamente esplorabile in lungo e in largo, pieno di avventure, boss da sconfiggere e location favolosamente affascinanti.

È disponibile per console Xbox, PlayStation e PC; PEGI 16+, tradotto in italiano ed è appena uscita la prima “espansione” (peraltro gratuita), con un’altra ancora più imponente in arrivo nel 2023.

Call of Duty: Modern Warfare 2 e Warzone 2.0

L’equivalente ludico dei film d’azione ad alto tasso di piombo rovente, terroristi da stanare e spy story piene di traditori e talpe: “Call of Duty” ci fa sparare e divertire da oltre vent’anni, ma quest’anno si è superato con un capitolo dall’offerta a dir poco sfarzosa. Campagna single player da Oscar, multiplayer sempre più inossidabile e persino un paio di mappe enormi da affrontare in Co-Op contro bot agguerritissimi. Oltre a regalare il gioco, ci sono anche i “punti” da regalare per “Warzone 2.0”, lo spin off che si scarica gratuitamente ma dove è possibile acquistare il pass mensile con operativi esclusivi, armi speciali e abbellimenti estetici.

È disponibile per console Xbox, PlayStation e PC; consigliato PEGI 18+ ed è completamente tradotto in italiano.

LEGO Star Wars – La saga degli Skywalker

Ora che la prima, fantastica Season di “Andor” è finita e mentre aspettiamo la Season 3 di “The Mandalorian”, c’è proprio bisogno di colmare la sete di “Star Wars” nelle nostre ore di divertimento casalingo. Esistono diversi videogame di pregio ambientati nel mondo di George Lucas, ma quest’anno il migliore è stato secondo chi vi scrive “LEGO Star Wars”, un remake/reboot che ripropone tutti e nove gli Episodi di Guerre Stellari, ricreati con i mattoncini danesi virtuali e la solita, spassosissima ironia del team di sviluppatori di TT Games. Perfetto da giocare da soli, ancora più divertente se insieme a un amico, partner, figlio/a, sorellina/fratellino.

La Forza scorre possente in "LEGO Star Wars", che è disponibile per PlayStation, Xbox, PC e Nintendo Switch. PEGI tranquillamente 7+, e tutto tradotto nella nostra lingua.

God of War: Ragnarök

Quest’anno, i gamer PS5 non possono proprio lamentarsi: le esclusive Sony ci hanno fatto sognare per tutti e 12 i mesi del 2023. Da “Horizon: Forbidden West”, l’espansione ancora più intrigante del gioco originale, al remake del primo “Last of Us”, dall’inatteso “Returnal” al foto realistico “GranTurismo 7”, ci siamo divertiti alla grande. Abbiamo scelto come “esclusiva PS5” da includere in questa lista l’ultimo arrivato, “God of War: Ragnarök”: un po’ perché è più facile che il destinatario del regalo non lo abbia ancora giocato, essendo uscito da poco, un po’ perché le avventure di Kratos e suo figlio ci sono piaciute veramente molto.

Ovviamente, è disponibile solo su PS4 e PS5; ha un PEGI 18+ ed è interamente tradotto nella nostra lingua.

Mario + Rabbids: Sparks of Hope

Concludiamo questa top 5 natalizia con un gioco “Made in Italy”. Avete letto bene, “Mario + Rabbids Sparks of Hope” è stato realizzato negli studios milanesi di Ubisoft. Come il primo capitolo, vi mette al comando del team di Mario e dei suoi amici, in una avventura dal sapore strategico sopraffino, in cui i nostri eroi dovranno affrontare Rabbids oscuri con battaglie tattiche, al tempo stesso profonde e semplici da affrontare Un successo tricolore che ha vinto persino l’ambitissimo premio “Miglior Strategico” ai recenti Game Awards!

Disponibile solo su Nintendo Switch, PEGI 7+ e quindi giocabile praticamente da tutti, e ovviamente tradotto tutto in italiano.

Occhio agli sconti natalizi!

Avete già tutti questi giochi? Sotto Natale son partite le strenne e gli sconti natalizi sugli store di videogiochi, quindi date un’occhiata sui negozi online e troverete sicuramente qualche titolo sfizioso che manca alla vostra video ludoteca. Per esempio, qua trovate tutti gli sconti di Xbox, qui quelli sullo store PlayStation, mentre qua trovate la valanga di giochi scontati su Steam, il principale store PC. Il 22 dicembre inizia anche la Steam Sale di Natale, quindi occhi aperti!