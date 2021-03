5 videogiochi “indie” da provare nel 2021

Se Indiana Jones si trasformasse in un videogioco di piattaforme, sarebbe proprio La Mulana 2. Ambientato in uno sterminato sistema di caverne, grotte e templi sotterranei, dovrete esplorare stanza dopo stanza e far fuori mostri con le armi a vostra disposizione – prima fra tutte, l’immancabile frusta. Il vostro avventuriero senza paura partirà per un viaggio pieno di tesori e pericoli, proprio come un certo Indy: i gamer li chiamano “metroidvania”, e sono quei giochi dove dovrete esplorare e tornare sui vostri passi quando scoprirete come aprire “quella porta là” o superare “quell’altro ostacolo”. Disponibile per Xbox, PlayStation, Switch e PC.