7 videogiochi imperdibili in arrivo nei prossimi mesi

Gli annunci del Game fest, ma non solo: ecco cosa giocheremo entro Natale e oltre Paolo Paglianti







Una volta c’era l’E3, la fiera di videogame più importante al mondo, che si svolgeva proprio a inizio giugno. Oggi c’è il Game Fest, un evento “diffuso” ideato dal giornalista/presentatore canadese Geoff Keighley (lo stesso degli “Oscar” dei videogiochi) e che, idealmente, raccoglie l’eredità del defunto E3 con una serata spettacolare e piena di annunci. A dire il vero, quest’anno non è mancato lo spettacolo, ma molti “big” hanno preferito riservare gli assi più sfiziosi e succulenti in show tutti loro, togliendo alla serata del Game Fest un po’ di sale. A ogni modo, rimane una conferma: giugno è il mese che tutti gli appassionati di videogame aspettano fervidamente, per scoprire cosa riserveranno i prossimi mesi dal punto di vista del gaming e quali titoli potremo goderci da qui a Natale e oltre. Ecco il settebello di annunci e trailer che ci hanno colpito di più!

Doom: The Dark Ages

Uno dei franchise storici del mondo dei videogiochi sta per tornare: “Doom” negli anni ’90 ha scritto la storia degli sparatutto, e nel 2025 ripiomberà sulle nostre console e PC con questo “reboot-prequel” medioevaleggiante, in cui affronteremo i demoni dell’inferno con scudi e spara paletti. Dark, violento e divertentissimo!

LEGO Horizon Adventures

Pochi annunci esplosivi per PlayStation 5, ma questo è un titolo che non ci vogliamo perdere. Il mondo dei fantastici videogame LEGO si fonde con quello dell’esclusiva PS 5 “Horizon”: Aloy tornerà a esplorare il futuro remoto della Terra tra avversari insidiosi, rovine misteriose e dinosauri robotici. Arriva per Natale, solo su PS5 e Switch.

Call of Duty – Black Ops 6

C’è molta attesa per il primo “Call of Duty”made in Microsoft dopo l’acquisizione di Activision. Il 25 ottobre sbarcherà su PC, Xbox e PlayStation 5 “Black Ops 6”, il nuovo capitolo del franchise “dietro le linee nemiche”, con un setting tra la Guerra nel Golfo e l’America degli anni ’90. Il gioco sarà disponibile su tutte le piattaforme, ma su Xbox e PC sarà disponibile come tutti i titoli Microsoft al Day one su Game Pass, quindi senza costi aggiuntivi per gli abbonati. Sarà il game changer della Console War tra Xbox ePS5?

Assassin’s Creed: Shadows

Dopo la parentesi di “Mirage”, “Assassin’s Creed” torna a esplorare mappe enormi e scenari epici. Il nuovo “Shadows” arriverà il 15 novembre per Xbox, PS5 e PC e proporrà una affascinante ambientazione nipponica, in cui impersoneremo un assassino-samurai nel Giappone feudale.

Star Wars Outlaws

Il “simulatore di Han Solo” ormai è dietro l’angolo: arriverà a fine estate, il 30 agosto, per PC, Xbox e PlayStation 5. Il publisher Ubisoft ha mostrato questo gustoso video di oltre 10 minuti in cui mostra una tipica avventura del gioco, con la protagonista Key Vess che attraversa la “galassia lontana lontana” per incontrare un famigerato pistolere su Tattoine. Sembra meraviglioso, speriamo mantenga le promesse!

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Grandi novità in casa Nintendo: arriva un “The Legend of Zelda” in cui la protagonista è l’omonima principessa che deve salvare l’avventuriero Link! Come potete vedere dal video qua sopra, “Echoes of Wisdom” ha una grafica molto colorata e “cucciolosa”: Zelda non brandirà spade o altre armi, ma uno speciale bastone magico che le permette di duplicare oggetti e mostri e servirsene per combattere. Arriva, naturalmente solo su Switch, il 26 settembre.