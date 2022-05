Achievement e Trofei, cosa sono, come funzionano e come sbloccarli in fretta

Alcuni giochi sono proverbialmente difficili in termini di Obiettivi e Trofei. Per esempio, millare o platinare GTA V o Red Dead Redemption non è una passeggiata, come neanche i giochi Souls. Al contrario, esistono tanti giochi “minori” che hanno una lista Trofei/Achievement relativamente semplice e che può essere completata anche in meno di un’ora. Per esempio, From Earth to Heaven (costa circa 5 euro) garantisce 1.000 punti in 5 minuti: basta entrare e uscire in un livello per “mondo” e il gioco è fatto. I,Zombie (meno di un euro) regala i 1.000 punti in meno di tre ore, e non è nemmeno un gioco brutto. Se preferite i giochi di società, Monopoly Plus (4,50 euro) giocato con qualche trucchetto fa guadagnare 1,000 punti in 2 ore scarse. La lista è in continua evoluzione, ma se volete far schizzare il vostro medagliere Xbox o PS, basta cercare su Google “Xbox Achievement easy gamerscore” o “Playstation Trophy easy” per trovare decine di guide che mostrano i giochi più semplici per raggiungere punteggi stratosferici! Un buon punto di inizio è questo articolo con i 25 giochi più semplici da millare su Xbox, per esempio.