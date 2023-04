“Advance Wars 1+2: Re-boot Camp”, battaglie e strategia su Switch

Il libero stato di Orange Star ha bisogno di un generale abile, astuto e veloce. Inutile guardarsi attorno, tocca proprio a voi! Paolo Paglianti







I carriarmatini di “Advance Wars” saranno colorati e coccolosi, ma non perdonano. Basta un piccolo errore, una mossa avventata, un pezzo lasciato esposto e son dolori. Dopo aver conquistato milioni di gamer in tutto il mondo su Game Boy Advance, il franchise è sparito nel nulla per più di un decennio. Un vero peccato, perché il mix di tattica scacchistica e mappe piene di fantasia su cui affrontare gli avversari era davvero unico. Nintendo ha rispolverato i primi due riuscitissimi episodi e li ha pubblicati in un reboot per la console Switch. Siete pronti a scatenare l’inferno?

Il trailer

L’anima del gioco è la doppia campagna single player, che ripropone esattamente la storia e le sfide dei due giochi di inizio anni 2000. La trama è una scusa banale per tenere assieme le battaglie, ma è comunque divertente seguire le vicende dei “comandanti” di Orange Star e dei loro avversari. Ogni battaglia propone una scacchiera divisa in quadratini su cui muoveremo le nostre unità.

Come ogni buon gioco di stategia, “Advance Wars” è un’evoluzione del concetto di carta-forbice-sasso. Il carro armato può distruggere facilmente l’antiaerea, che a sua volta fa fuori il bombardiere e quest'ultimo è ottimo per vaporizzare i carri armati. Esistono una dozzina di unità, ognuna con i suoi punti di forza e debolezza. Per esempio, la fanteria è molto vulnerabile a qualsiasi mezzo corazzato, ma è l’unica che può conquistare città, fabbriche e basi nemiche. L’artiglieria è fortissima a distanza, ma se un avversario le arriva addosso e la attacca, finisce male.

Le mappe delle due campagne single player metteranno a dura prova la vostra abilità di strateghi con una serie di battaglie scacchistiche, in cui la posizione di una artiglieria, di un elicottero o di un esploratore può cambiare le sorti del confronto. Ad aggiungere un ulteriore livello strategico, potrete scegliere diversi “comandanti” per la vostra fazione, che hanno delle abilità speciali e un potere bonus. Andy è un abilissimo meccanico ha il superpotere di “riparare” i mezzi danneggiati, mentre Max è uno specialista dei combattimenti diretti, i suoi carri armati saranno più forti di quelli avversari, ma in compenso le artiglierie spareranno con un raggio inferiore. Naturalmente, anche i comandanti nemici hanno delle abilità particolari, per esempio, Eagle può muovere due volte i mezzi volanti, in un doppio attacco che se scatenato al momento giusto è davvero devastante.

Oltre alle due campagne, c’è una corposa sezione piena di mappe da affrontare per puro divertimento, e che propongono sfide ancora più elaborate, con persino più fazioni sulla stessa mappa. Esiste anche la possibilità di giocare online, ma non c’è un sistema di accoppiamento online, potrete giocare solo con giocatori “amici” in possesso di una copia del gioco, non potrete trovare avversari online (un po' assurdo, nel 2023). Infine, è presente un editor per disegnare le proprie mappe e condividerle con la community. Tra le due campagne e le mappe aggiuntive, per completare ogni schema ci metterete come minimo oltre 50 ore.

La nuova edizione per Switch è praticamente identica a quella originale: la grafica delle unità è stata rivista, con modelli un po’ più moderni e Nintendo ha aggiunto sia la possibilità di ripetere il turno in corso, in modo da correggere errori appena commessi, sia il livello di difficoltà “facile” per chi è alle prime armi e preferisce scontri un po’ più all'acqua di rose. “Advance Wars” non è un gioco semplice, ma è onesto: ogni volta che incontrate un nuovo tipo di unità, ci sarà anche un tutorial che vi spiegherà come funziona e che punti di forza abbia. E nel caso la battaglia finisca male, basta non perdersi d’animo e riprovarci, facendo tesoro dei propri errori.

“Advance Wars 1+2 – Re-Boot Camp” è disponibile per Nintendo Switch ed è totalmente tradotto nella nostra lingua. Il PEGI età consigliata è 7+.