Al Gamescom 2023 c’era tanta Italia

Siamo stati allo stand Italia della fiera di videogiochi più importante dell'anno Paolo Paglianti







Al Gamescom 2023, di cui vi abbiamo parlato recentemente, c’era anche un angolo d’Italia. Nella sezione business della fiera, troneggiava uno stand nazionale di oltre 200 metri quadri realizzato da Agenzia ICE in collaborazione con IIDEA (l’associazione di categoria del nostro Paese). All’interno del padiglione, una delegazione di oltre venti sviluppatori di videogiochi italiani ha presentato i propri progetti sia ai giornalisti di tutto il mondo che ai publisher internazionali. Obiettivo della “missione” italiana di Agenzia ICE e IIDEA, promuovere il made in Italy all’estero e aiutare questi studi di sviluppo a trovare investitori e publisher interessati ai loro progetti.

Abbiamo incontrato nel Padiglione Italia Thalita Malagò, Direttore Generale di IIDEA, e le abbiamo chiesto come è nata l’associazione: «IIDEA è l’Associazione che rappresenta l’industria dei videogiochi in Italia. È stata fondata all’inizio degli anni 2000 e oggi riunisce oltre 100 imprese di videogiochi, tra cui piattaforme di gioco, editori e sviluppatori di videogiochi e operatori esport. L’Associazione pubblica studi e ricerche sul settore, si relaziona con le istituzioni pubbliche, realizza iniziative per creare un ecosistema sostenibile per lo sviluppo del business in Italia, supporta l’internazionalizzazione dell’industria italiana e promuove il videogioco responsabile verso le famiglie e gli educatori”. Il risultato eccellente di quest’anno è solo il primo passo: “Il nostro obiettivo principale è dare un impulso al sostegno pubblico e privato al settore. Uno dei principali ostacoli alla crescita dell’industria italiana, infatti, consiste nel fatto che la maggioranza degli operatori continua ancora a fare affidamento sulle proprie risorse per finanziare l’attività (86%). Tuttavia, nel nostro ultimo rapporto relativo al 2022 è emerso un aumento del finanziamento da parte delle istituzioni pubbliche (29% vs 24% 2021) e delle imprese private (19% vs 9%). In particolare, inizia a intravedersi l’impatto del sostegno pubblico al settore, come effetto diretto dell’attuazione del tax credit videogiochi e dell’avvio di programmi di accelerazione verticali, oltre che delle acquisizioni internazionali di alcuni studi di sviluppo italiani».

Il video di IIDEA alla Gamescom

Un piccolo miracolo italiano è la Game Farm di Bologna, realizzata con il supporto tecnico di IIDEA. Sara De Martini, project manager Game Farm del Comune di Bologna, ci ha raccontato come è nato questo acceleratore verticale e hub di aggregazione per sviluppatori di videogiochi italiani: «La Game Farm seleziona prototipi di videogiochi sviluppati da team attivi in Emilia Romagna. Il progetto nasce nel contesto dell’alleanza della Regione Emilia-Romagna con il Comune di Bologna per sostenere le ‘industrie culturali e creative’, che ha dato vita nel 2010 al progetto IncrediBOL! (INnovazione CREativa DI BOLogna), un progetto che associa il concetto di creatività e cultura a quello di sostenibilità economica. E lo fa attraverso un metodo innovativo che combina sostegno economico, consulenze tagliate su misura e spazi in comodato d’uso gratuito per le imprese, associazioni e liberi professionisti selezionati ogni anno».

C’è ancora molto da fare, naturalmente: Ivan Venturi, coordinatore percorso di accelerazione Bologna Game Farm, ci dice «Come industria, ancora dobbiamo fare molta strada per raggiungere i colleghi inglesi, francesi, tedeschi o polacchi. Stiamo parlando di nazioni in cui il videogioco è stato immediatamente riconosciuto come un potenziale economico importante, a differenza di quanto successo nel nostro Paese. Ma siamo sulla buona strada per riguadagnare terreno. Diciamo che abbiamo “messo il turbo” e che, sia in termini quantitativi che qualitativi, il miglioramento è esponenziale. La scena italiana è molto viva e sempre più ricca, anche grazie alle manifestazioni come First Playable, Svilupparty o Milan Games Week e ai tanti corsi di formazione in ambito videoludico, sia privati che pubblici».

Come avete aiutato gli sviluppatori a Gamescom? «Bologna Game Farm, in particolare attraverso il lavoro di IIDEA e del coordinatore Ivan Venturi, ha aiutato i team a preparare l’application per partecipare alla fiera di Colonia con una postazione all’interno del booth di ICE e nella preparazione di pitch in inglese essenziali per presentarsi a publisher e investitori presenti a Gamescom. A questo proposito, dei quattro team vincitori della prima edizione di Bologna Game Farm, due hanno firmato da pochi mesi un accordo di publishing per lo sviluppo dei loro videogiochi e un terzo sta per uscire in autopubblicazione. Dal nostro punto di vista, questo è un grande risultato».

A proposito di videogame, ecco alcuni dei titoli che ci hanno colpito allo stand Italia di Gamescom 2023.

Slaps and Beans 2

Il videogioco di Bud Spencer e Terence Hill torna con un secondo capitolo pieno di schiaffoni e sberloni! Un viaggio avventuroso tra i set dei film più celebri del mitico duo, che prosegue idealmente il primo, eccezionale episodio. Tra le novità, i doppiatori originali della coppia e un “party mode” per quattro giocatori.

Handmancers

Esistono tonnellate di videogame con le carte: Handmancers di Nonstudio però è l’unico (a nostra conoscenza) in cui le carte le “disegna” il giocatore. Partendo dalla base di “Carta, Forbici e Sasso”, potrete adattare e potenziare in modo unico ogni carta del vostro mazzo, aggiungendo attacchi speciali e poteri devastanti.

War of Wheels

Un curioso mix di arene fantasy medioevaleggianti e bolidi da guerra che sembrano usciti da Mad Max. “War of Wheels” do Dreambits Studios nasce come gioco online in cui ci si prende a sportellate senza sosta con auto piene di aculei, spuntoni e lame. Gli autori hanno però deciso di aggiungere una modalità “storia” che offrirà ai giocatori una campagna single player.

Bad Water

Un mondo completamente ricoperto dalle acque, dove i sopravvissuti umani cercano disperatamente di strappare la loro esistenza al mare. “Bad Water”, creato da AC Games, è un gioco in cui dovrete studiare e costruire la vostra colonia acquatica, combattendo contro i flutti e la marea oscura che di notte attacca il vostro insediamento.