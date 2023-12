“Avatar: Frontiers of Pandora”, dal cinema alla console

I due film di James Cameron diventano un videogame alla “Far Cry” Paolo Paglianti







La frontiera occidentale di Pandora, il pianeta alieno protagonista dei due “Avatar” di James Cameron, è il teatro di una guerra. Da una parte, gli spietati umani dell’RDA, che vogliono colonizzare il mondo verde e blu e strapparlo agli indigeni per sfruttare ogni sua risorsa. Dall’altra, i Na’vi che vogliono difendere a tutti i costi le loro terre dall’invasione meccanica e violenta dei terresti. Voi siete in mezzo: un Na’vi rapito appena nato e allevato “in cattività” dagli umani, per diventare un guerriero al loro servizio. Poi qualcosa è andato storto ed è arrivato l’ordine di farvi fuori. Per fortuna, qualcuno vi ha salvato mettendovi in una capsula criogenica, dove siete rimasti nascosti e ibernati per quindici anni. Ora è arrivato il momento di prendervi la rivincita.

Il trailer di “Avatar: Frontiers of Pandora”

Sebbene l’ambientazione sia quella dei film di Cameron, la storia del videogioco scorre parallela, in una zona remota del pianeta Pandora. Dato che impersonate un nativo Na’Vi che fugge dal centro di ricerca RDA braccato dagli umani, è perfettamente logico che nelle prime ore di gioco dovrete imparare le abilità degli indigeni: i Na’vi, come avrete visto nei film, vivono a stretto contatto con la natura e possono percepire gli esseri viventi attorno a loro. Nel videogioco, questo è rappresentato dalla possibilità (basta premere un tasto) di attivare questi “sensi” e vedere non solo animali e nemici, ma anche gli “oggetti” speciali, come piante da frutto o dei rampicanti che vi permetteranno di scalare montagne in pochi attimi. Vedrete anche l’obiettivo della missione, come una luminescenza che vi guiderà fino alla prossima tappa.

Una volta entrati in contatto con la “resistenza”, un’organizzazione di Na’vi decisi a tutto pur di liberare Pandora dall’ingombrante presenza umana (c’è anche qualche terreste che aiuta la causa), imparerete poi a cacciare, a seguire le tracce di animali, persino a volare sul dorso dei maestosi Ikran. Il vostro obiettivo sarà quello di riunire le tribù Na’vi della frontiera nella lotta contro l’RDA, convincendo i loro leader con atti concreti, come aiutare i Na’vi in difficoltà o distruggendo gli insediamenti umani che stanno contaminando il pianeta. Naturalmente, c’è da esplorare ma anche da combattere: gli umani sono avversari molto ostinati e ogni scontro è impegnativo, specie all’inizio del gioco quando dovrete cavarvela solo con arco e freccia.

Il trailer sulla storia di “Avatar: Frontiers of Pandora”

Se avete giocato un qualsiasi “Far Cry”, in particolare il capitolo “Primal”, vi troverete immediatamente a vostro agio. Il publisher Ubisoft ha sfruttato l’esperienza con il franchise di sparatutto “vestendolo” con l’ambientazione dei due “Avatar” visti al cinema. Certo, qua dovrete percorrere distanze non banali scattando tra la giungla proprio come i Na’vi dei film – e il gioco riesce benissimo a ricreare la sensazione di “parkour” tra alberi, colline e fiumiciattoli. Al contrario dei “Far Cry”, la mappa è un po’ vuota e l’esplorazione fine a se stessa non porta poi “premi” particolari, se non affascinanti scorci di Pandora: “Avatar: Frontiers of Pandora” è un gioco molto bello da vedere, uno dei più suggestivi tra quelli usciti nel 2023.

Purtroppo, rispetto ai “Far Cry”, l’interfaccia è un po’ più confusionaria: la visualizzazione dell’obiettivo missione, per esempio, non è facile da seguire quando vi avvicinate alla meta. È un gioco dove dovrete trovare il cibo e cuocerlo per potervi curare, ma la mappa e l’interfaccia non aiutano molto nel trovare queste risorse. Infine, il parlato non è doppiato nella nostra lingua, e i sottotitoli sono difficili da seguire sia durante i combattimenti sia durante i dialoghi serrati, visto che molti termini rimangono in lingua Na’vi. D’altra parte, potrete giocare praticamente ogni missione insieme a un amico in Co-op (proprio come negli ultimi “Far Cry”) ed è lodevole la possibilità di giocare senza aiuti sulla mappa, in cui dovrete trovare la meta solo affidandovi all’esplorazione e alle indicazioni sommarie ricevute da chi ve la assegna.

“Avatar: Frontiers of Pandora” è disponibile per Xbox Series X|S, PS5 e PC. Come abbiamo detto sopra, è tradotto solo nei sottotitoli e ha un PEGI età consigliata 16+