“Baldur’s Gate 3”, un gioco di ruolo “old style”

Impegnativo, lunghissimo, con una valanga di dialoghi da seguire con estrema attenzione e una storia molto complessa. Eppure, "Baldur's Gate 3" sta riscuotendo un successo davvero inatteso, con oltre 2,5 milioni di copie vendute su PC e una versione per PlayStation 5 appena uscita sullo store di Sony (la versione Xbox arriverà prima di Natale).

Il trailer

"Baldur's Gate 3" è un gioco di ruolo vecchia scuola, quelli in cui il processo di creazione del proprio alter ego può durare anche delle buone mezz'ore tra scegliere la classe e il background del personaggio. E basato sulle regole di Dungeons & Dragons, il gioco da tavolo fantasy che adorano i protagonisti di "Stranger Things" e che ha ispirato l'omonimo "Dungeons & Dragons - l'onore dei ladri".

L'avventura inizia a bordo di un veliero volante: scoprirete che siete imprigionati in una cella che non sfigurerebbe in "Aliens" e un malvagio Mindflyer (un essere che una specie di polipo al posto della testa) vi infetta il cervello con una larva. Per fortuna, la nave viene attaccata da dei cavalca draghi, e potete fuggire dalla prigione in seguito a un rovinoso atterraggio.

Liberati dalla cella, resta il problema della larva nella materia grigia, che vi consumerà in pochi giorni se non trovate un rimedio efficace. Decidete quindi di unirvi agli altri sopravvissuti, e iniziate assieme a loro una piccola odissea fantasy per scoprire come salvarvi dall'orribile destino cui sembrate segnati.

E che avventura, ragazzi. "Baldur's Gate 3" è un viaggio indimenticabile, pieno di sorprese e colpi di scena, città magnifiche da esplorare e ambientazioni da urlo. Oltretutto, proprio come succedeva nel periodo d'oro dei giochi di ruolo su PC, il tutto è animato da un livello di realismo e interazione impareggiabili e difficilmente presenti nei videogame. Per esempio, potrete parlare praticamente con qualunque personaggio che incontrerete e quasi ognuno ha qualche storia interessante. Esistono dozzine, centinaia di missioni secondarie ed è davvero raro trovarne una poco soddisfacente. Potete trovare soluzioni alternative per risolvere delle situazioni spinose, potrete decidere di combattere caricando a testa bassa seguendo l'istinto del Barbaro, oppure di cavarvela con la parlantina del vostro Bardo. Trovare soluzioni alternative e sempre più astute è uno dei divertimenti principali del gioco. Oltretutto, le vostre scelte "etiche" conteranno moltissimo e una decisione presa o una strada non esplorata nel primo atto potrebbe influire grandemente negli altri due atti. Parliamo di un'avventura che, se non affrontata con la smania di finirla il prima possibile (chissà poi per quale motivo) vi impegnerà tranquillamente per oltre 80 ore di gioco.

Le tematiche del gioco sono pensate per un pubblico adulto: non solo per la violenza (nei primi cinque minuti di gioco, vi infilano un verme nell'occhio!), ma anche per i contenuti espliciti. Se vogliamo fare un confronto con il piccolo schermo, non siamo lontani dai ritmi, dai toni e dai contenuti delle puntate più indimenticabili di "Il Trono di Spade".

Visivamente, il gioco è uno spettacolo: la visuale è dall'alto, ma è talmente piena di particolari che è un piacere zoommare e ammirare l'area circostante. Le ambientazioni sono talmente varie - nella sola prima ora di gioco, si passa da una nave volante "aliena" a un castello sorvolato da draghi fiammeggianti per poi schiantarvi in un bosco vicino a una città medioevale - che farete di tutto per procedere nell'avventura. Probabilmente, è il miglior gioco di ruolo fantasy disponibile per console e PC al momento e chiunque ami il genere e non sia intimorito dalle sue dimensioni e della complessità, dovrebbe provarlo.

"Baldur's Gate 3" è disponibile per PC, Mac e PS5 - entro Natale arriverà anche per Xbox Series X|S. Il gioco ha un PEGI 18+ ed è tradotto (con qualche sbavatura) in italiano, ma solo nei testi.