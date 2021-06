“Biomutant”, il futuro della Terra è nelle mani di un furetto armato di katana

Il vostro eroe è infatti un asso del combattimento: può sparare e colpire i nemici a distanza, ma dà il meglio di sé quando combatte in corpo a corpo, dimostrando che è più risolutiva una bella mazzata tra i denti che tanti proiettili, nel mondo di Biomutant. Inoltre, acquisendo esperienza, potrete sbloccare attacchi speciali e delle specie di incantesimi che vi permettono di incendiare o avvelenare i nemici, per “combo” devastanti. Biomutant ha un po’ il sapore degli open world come FarCry uniti alle ambientazioni post-apocalittiche di Fallout, il tutto tenuto insieme da una ambientazione fatta di tribù di animaletti carini e cucciolosi, ma che picchiano come dei fabbri. Potrebbe sembrare un po’ un controsenso, infatti non è un gioco per bambini anche se può sembrarlo, ma se questo contrasto tra tematiche “serie” e ambientazioni simili a favole di Esopo è più gradevole che stridente. Certo, potrebbe non piacere a tutti e soprattutto a chi sta cercando un gioco "serio" a 360°; non ha la varietà e la profondità per diventare un capolavoro senza tempo come The Last of Us, ma non dovrebbe avere difficoltà a tenervi incollati fino ai titoli di coda.

Biomutant è disponibile per Xbox One/Series X|S, Playstation 4/5, PC ed è classidicatroe PEGI 12+. Il gioco è completamente tradotto in italiano.