“Call of Duty: Black Ops 6”, una spy story da Oscar

Siamo a inizi anni ’90: una tempesta sta per abbattersi sull’Iraq, in risposta alla sua invasione del Kuwait. Questa però non è una storia di guerra. Sì, ci sono delle battaglie anche su grande scala, ma la campagna single player di “Call of Duty: Black Ops 6” è una spy story, di quelle scritte bene. Se fossimo al cinema, non sarebbe “Salvate il Soldato Ryan”, ma uno dei migliori "Mission: Impossible".

Il trailer di Call of Duty: Black Ops 6

Dobbiamo essere onesti: dopo un capitolo “monco” come quello del 2023, avevamo parecchi dubbi sul nuovo “Call of Duty”. Solo 12 mesi fa, la componente single player del re degli sparatutto ci aveva deluso, con missioni frettolose e mal realizzate. Non avevamo certo grandi speranze: da anni ormai “Call of Duty” punta quasi tutto sul multiplayer a squadre e sullo spin-off (quasi) gratuito “Warzone”, dominando le arene online degli appassionati. Invece, siamo rimasti piacevolmente soddisfatti dalle circa 8-10 ore della campagna single player del capitolo 2024 che, non solo ci ha tenuto incollati al joypad, ma ha anche ricordato quanto possa essere divertente il single player di uno sparatutto.

Come dicevamo, siamo dalle parti del 1991. Il “Black Ops” del titolo fa capire immediatamente che vivremo avventure dietro le linee nemiche, sotto copertura e nascosti nell’ombra. Seguendo la storyline degli altri “Black Ops” precedenti, siamo invischiati in una lotta tra agenzie segrete, e il nuovo nemico è Pantheon, una specie di CIA deviata che vuole disseminare caos e morte in una situazione mondiale già piuttosto instabile. Toccherà a noi dipanare la matassa e scoprire il loro piano.

Il nostro team agirà da una remota villa nell’Est Europa, dove piazzeremo il quartier generale delle “spie buone” che vogliono fermare Pantheon. Chi ha giocato ai capitoli precedenti (ed è riuscito a seguire il filo contorto della loro trama), ritroverà amici e nemici di vecchia data. Se non avete mai toccato il single player di un “Black Ops”, nessun problema: in questo capitolo c’è un nuovo protagonista e ci si può godere la storia anche senza aver giocato gli altri.

L’avventura single player ci porterà nei quattro angoli del globo: dal fronte iracheno a remote location in Russia, e persino in un Casinò italiano gestito dalla malavita. Le missioni alternano battaglie aperte contro i nemici della democrazia e in particolare gli agguerritissimi agenti di Pantheon, a momenti più “riflessivi” in cui dovrete tallonare sospetti, trovare indizi, ordire complotti e sventare ricatti. Alcune missioni, come quella del colpo al Casinò tricolore o l’infiltrazione alla Casa Bianca sono davvero memorabili e le ricorderemo come tra le migliori della serie.

Gli zombie di Call of Duty

Concluso il single player, c’è la modalità Zombie, altro marchio di fabbrica del franchise. Quattro giocatori devono vedersela con orde di zombie. Nuove mappe e nuove armi aggiungeranno sale a questa modalità co-op molto apprezzata già nei capitoli più recenti. In particolare, ce la siamo spassata un mondo sull’isola di Terminus, asserragliati dai non morti e in fuga dal centro detentivo.

Il multiplayer di Call of Duty: Black Ops 6

E poi, naturalmente, c’è il multiplayer: “Call of Duty”, come dicevamo, è il re degli sparatutto online competitivi. Ben 16 mappe (al lancio, ne arriveranno altre strada facendo), molteplici modalità 6 Vs 6, il veloce Scontro 2 Vs 2: è molto vario e impegnerà gli appassionati di duelli online per mesi. Arriva anche il cosiddetto “omnimovimento”, ovvero la possibilità di scattare non solo in avanti, ma anche di lato, che ha un impatto assai rilevante negli scontri online. Se volete maggiori informazioni, sul blog ufficiale trovate tutte le mappe e le loro modalità.

“Call of Duty: Black Ops 6” è stata una piacevolissima sorpresa. A fianco del collaudatissimo multiplayer, da cui non ci aspettavamo nulla di meno, abbiamo trovato una campagna single player che ci ha ricordato la qualità e il divertimento dei primi capitoli di inizio secolo e una modalità zombie giocabile da soli o in compagnia di tre amici robusta e piacevole.

“Call of Duty: Black Ops 6” è disponibile su PC, Xbox (e in entrambi i casi, è incluso nell’offerta “media" e "premium” di Game Pass di Microsoft), e PlayStation 4/5. È completamente tradotto in italiano e ha un PEGI età consigliata 18+.