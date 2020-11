“Call of Duty: Black Ops – Cold War”, si torna dietro la Cortina di Ferro

Cold War è un reboot-seguito dei precedenti capitoli Black Ops , usciti dal il 2010 e il 2018. Una delle trilogie più apprezzate nell’immensa produzione di Call of Duty, che partito dalla Seconda Guerra Mondiale a inizio anni 2000 ha saputo cambiare forma e teatri di guerra senza tradire lo spirito originale. Negli ultimi anni, la saga si è concentrata su dei remake/reboot: d’altra parte, aveva già coperto quasi tutti i “fronti” moderni del XX e XXI secolo, quindi non deve stupire se dopo quasi vent’anni di onoratissima carriera, celebri il proprio successo rispolverando i capitoli più riusciti. Se non avete mai giocato i Black Ops o, addirittura, nessun Call of Duty, non c’è alcun problema . La storia si regge perfettamente in piedi da sola e al massimo vi perderete qualche citazione o non riconoscerete immediatamente qualche personaggio “di ritorno”.

Sei ore di single player, molto intense

La campagna single player dura circa sei-otto ore, a seconda del livello di difficoltà: da “Veterano” in su, come da tradizione, Call of Duty diventa una bella gatta da pelare, e riuscire a completare le numerose missioni sparse per il globo è una vera soddisfazione. Da “Normale” in giù, le sparatorie diventano quasi una formalità e non vi dovrete stupire se lo finirete anche in meno di cinque ore.

Impersonerete Bell, operativo della CIA che a inizio anni ’80 deve fermare un attacco sovietico che mira a destabilizzare l’Occidente. La vostra squadra è sulle tracce di un agente russo, Perseus, inafferrabile quanto insidioso nemico senza volto. Visiterete una serie di “location” che vanno dal Vietnam (con una specie di flash back, a caccia di ricordi) a Berlino Est ancora sotto il controllo sovietico. La campagna è davvero molto intensa: anche i veterani di Call of Duty troveranno situazioni originali e stimolanti. In alcune missioni dovrete avere un approccio più “stealth”, vivendo il brivido delle spie oltre Cortina che non potevano certo mettersi a sparare con il mitra in mezzo alla strada, mentre in altre favorirete l’uso di armi come il fucile da cecchino con ottica di precisione. In generale, c’è da sparare e molto: la conta dei nemici uccisi, a fine campagna, supera abbondantemente quella di un paio di film di James Bond sommati a Black Hawk Down e Hamburger Hill.