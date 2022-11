“Call of Duty: Warzone 2.0”, una nuova mappa e la modalità DMZ

È uscito da pochi giorni, ma conta già 25 milioni di giocatori: "Warzone 2", lo sparatutto free to play di Activision, è partito con il piede giusto. Ed è già un successo, perché non era affatto scontato convincere i milioni di giocatori del primo "Warzone" a lanciarsi con il paracadute sulla nuova mappa di Al Mazrah dopo anni passati sulle mappe storiche Verdansk e Caldera del primo capitolo.

Il franchise di "Call of Duty" non ha bisogno di presentazioni: nato come sparatutto single player nei primi anni 2000, si è presentato su console e pc praticamente ogni autunno negli ultimi vent’anni con un nuovo capitolo, passando dalla Seconda Guerra Mondiale alla Guerra Fredda, fino ad arrivare ai campi di battaglia del prossimo futuro e ai duelli in orbita. L’ultimo capitolo in ordine di tempo è il reboot "Modern Warfare 2", di cui vi abbiamo parlato recentemente. Negli anni, "Call of Duty" è diventato anche e soprattutto un gioco multiplayer, con le classiche modalità “tutti contro tutti” e a “squadre”, arrivando a essere un punto di riferimento per gli esport. Il publisher Activision, un paio di anni fa, ha tentato la strada del battle royale visto lo strabiliante successo di titoli come "Player Unknown’s Battleground" e, soprattutto, di "Fortnite": è nato così il primo Warzone, uno spin-off scaricabile gratuitamente che in pochi mesi ha conquistato milioni di gamer su console, pc e addirittura dispositivi mobile.

Il trailer di Call of Duty: Warzone 2

Cosa è un battle royale? Mentre in una “normale” partita multiplayer, i giocatori che si affrontano nell’arena multiplayer devono far fuori un certo numero di nemici oppure catturare una zona della mappa, possono essere eliminati e poi rientrare in partita, nei battle royale conta solo chi rimane in piedi per ultimo. Centinaia di giocatori si trovano sulla stessa mappa, da soli o raggruppati in team di due o tre player, e devono cercare di sopravvivere a tutti i costi. Per evitare che un giocatore si apposti in una casa o in un punto isolato, generalmente la mappa di gioco viene ridotta con il passare dei minuti: una tempesta mortale o un gas velenoso colpisce tutta l’ambientazione e si può sopravvivere solo in un’area specifica, determinata casualmente a ogni partita e che si restringe continuamente. In questo modo, i giocatori sono costretti a correre verso quella zona e affrontarsi per determinare chi è il vincitore della partita.

Come abbiamo detto, Warzone è ambientato nell’universo di "Call of Duty". Il primo capitolo è uscito nel 2020 e ha conosciuto un successo incredibile, con picchi di oltre 100 milioni di giocatori. Ora Activision ha deciso di operare un reset completo, lanciando il nuovo "Warzone 2" per console e pc, nel 2023 arriverà anche la versione mobile per dispositivi Apple e Android.

La mappa di "Warzone 2", Al Mazrah, ricca di location interessanti

Cosa cambia in "Warzone 2"? Innanzitutto, la mappa di gioco. Nel primo Warzone, le ambientazioni erano ispirate da "Modern Warfare", "Cold War" e "Vanguard", con location dal look “sovietico”. In "Warzone 2", che si ispira invece al recente "Modern Warfare 2", passiamo alla nuova mappa di Al Mazrah, dal sapore medio orientale. La mappa è, come in ogni battle royale che si rispetti, assai vasta e permette alle centinaia di giocatori che partecipano a ogni partita di esplorare i suoi “punti di interesse”, una ventina, tra basi segrete, zone urbane, aeroporti e via dicendo. La missione è sempre quella: riuscire a sopravvivere e essere l’ultimo team o l’ultimo giocatore a rimanere in piedi, con ampie zone della mappa che diventano progressivamente inabitabili e letali a causa di un gas mortale. Se venite eliminati, non verrete automaticamente esclusi dalla partita, ma potrete tentare un’ultima sfida nel Gulag, dove due coppie di giocatori si affrontano e chi sopravvive può rientrare in gioco.

Oltre al classico battle royale, c’è anche la nuova modalità DMZ: qui l’importante non è solo sopravvivere, ma soprattutto riuscire a raccogliere il miglior bottino possibile – equipaggiamenti e armi – e poi chiamare l’elicottero per l’evacuazione. In questa modalità, i giocatori sono spinti a evitare gli scontri inutili: è importante esplorare le aree ricche di bottino pattugliate dai “bot”, ovvero i nemici controllati dalla IA. Se un team riesce a violare una delle “fortezze”, le location della mappa con il bottino più interessante, cercherà poi di raggiungere il punto di estrazione evitando scontri con altri giocatori umani, perché se si viene eliminati si perdono gli oggetti faticosamente conquistati. Una variazione sul tema molto interessante: DMZ è ancora in modalità beta, quindi non è un gioco perfetto ed esente da difetti, ma sta incontrando il favore dei giocatori.

Quanto mi costi? "Warzone 2" è un gioco free to play: si può scaricare senza spendere un centesimo e si può giocare gratuitamente. Quasi tutto quello che trovate nel gioco – armi, abbellimenti estetici, add-on per fucili e pistole – può essere ottenuto semplicemente giocando e accumulando esperienza. Tuttavia, i giocatori possono decidere di acquistare il battlepass, una specie di “biglietto premium” che costa circa 10 euro e si rinnova ogni due-tre mesi (almeno, nel precedente "Warzone") e permette di accedere più rapidamente ad armi ed equipaggiamenti speciali. Oltre al battlepass, c’è anche il negozio “virtuale” del gioco, in cui comprare (con soldi veri) equipaggiamento specifico, armi più potenti e via dicendo. La gran parte dei giocatori, però, gioca a "Warfare" senza spendere un centesimo e si diverte comunque moltissimo, come dimostrano appunto i 25 milioni di giocatori che stanno già giocando a "Warzone 2".

"Call of Duty: Warzone 2" è tradotto in italiano e disponibile per pc, PlayStation 4 e 5 e Xbox One e Series X|S. Il PEGI di età consigliata è 18+.