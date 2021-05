“Call of Duty Warzone”, arrivano Rambo e John McClane di “Die Hard”

Warzone è il gioco “gratuito” di Call of Duty che si può scaricare gratuitamente su PC o console (esiste una versione più limitata anche per cellulari) che ha la modalità Battle Royale. Nata con i videogiochi Player Unknown’s Battleground e l’ormai conosciutissimo Fortnite, è l'anima di Warzone: in ogni match, ben 150 giocatori vengono paracadutati su una mappa di gioco e vince chi rimane in piedi per ultimo. Questa mappa è molto estesa, e per evitare che i giocatori si appostino in posizioni sicure (in gergo, facciano i “camper”) un cerchio sulla mappa si restringe sempre di più rende inabitabile tutto quello che è fuori dalla circonferenza. I giocatori sopravvissuti devono quindi muoversi costantemente verso il centro della mappa e affrontarsi per vedere chi rimane in piedi.

Warzone è un gioco free-to-play: si può giocare senza spendere nemmeno un centesimo e non è necessario acquistare il gioco “canonico” Call of Duty Cold War. Tuttavia, esiste un sistema di esperienza che permette di accedere a nuove classi di soldato e di armi, che “aiuta” chi investe un po’ di soldi oppure compra il gioco Cold War rispetto a chi non vuole spendere nulla. Inoltre, è possibile acquistare questi “pacchetti” a tema (ne era uscito un altro molto caratteristico lo scorso Halloween, a tema film horror e splatter). Sono pacchetti essenzialmente cosmetici, che non cambiano il gioco e il gameplay e non aiutano il giocatore a fare più punti, ma sono disponibili solo per poco tempo. Quello di Rambo e John McClane, che costano – lo ripetiamo – 2.400 COD point (circa 20 euro) sono disponibili dal 20 maggio al 19 giugno. Dopodiché, non sarà più possibile acquistare la “skin” delle due icone Anni ’80. Come direbbe McClane, “Yippee Ki Yay”!

Call of Duty Black Ops Cold War e Warzone sono entrambi PEGI 18+ e sono completamente tradotti in italiano. Sono disponibili per PC, PS4/PS5, Xbox One/Series X. Warzone è disponibile anche per smartphone, con una versione specifica per i cellulari.