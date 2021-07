“Death’s Door”, esplorazione enigmi e combattimenti

Inizierete il gioco nel "nodo centrale", il punto da cui si dipanano le magiche porte che vi mettono in comunicazione con i mondi che visiterete. L'aldilà non è un inferno rosso lava né un paradiso angelico, ma un regno scialbo e grigio in cui tanti corvi lavorano per l'eternità in uffici tetri e monotoni. Per fortuna, il vostro lavoro non è tener traccia di chi muore e chi vive, ma andare nei vari mondi e recuperare le anime perdute che dovrebbero aver già trapassato il confine dei morti. E se non sono d'accordo, si ricorre alle maniere forti.