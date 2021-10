“Diablo II: Resurrected”, torniamo negli inferi, ma in 4K

Ideato dalla stessa azienda responsabile di altri capolavori come StarCraft (strategico in tempo reale) e World of Warcraft (il più noto gioco di ruolo online degli ultimi venti anni), Diablo è un capolavoro di semplicità e estetica. Prima di tutto, dovrete scegliere il vostro alter ego fantasy tra sette classi - c'è il solito guerriero, il mago, l'amazzone, e via dicendo - ognuna delle quali ha punti di forza e debolezze uniche. Dopdoché, sarete pronti a partire per un viaggio unico nelle lande di Diablo II: è un fantasy medioevaleggiante, un po' tra The Witcher e Il Signore degli Anelli, in cui la cività umana è messa a rischio dalla presenza del maligno. Il vostro compito sarà completare missioni su missioni - ma attenzione: mentre in giochi di ruolo veri e propri come il summenzionato The Witcher o l'eccellente Skyrim l'attenzione è focalizzata su come risolvere le quest, le missioni affidate all'eroe, qui c'è solo da prendere a spadate o lanciare palle infuocate a tutto quello che si muove. Diablo è un gioco di ruolo d'azione, il che vuole dire che c'è un po' di esplorazione, ma il cuore del gioco è far fuori i mostri. E ne inconterete migliaia prima della fine del viaggio!