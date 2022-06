“Diablo Immortal”, ora potete affrontare l’inferno anche sul vostro smartphone

Diablo Immortal è veramente un gioco a misura di smartphone: Blizzard ha leggermente semplificato le meccaniche di gioco – per esempio, non c’è la capriola, e nel menu sono indicate chiaramente le armi e le armature migliori con una freccia verde così non dovrete stare a spulciare dozzine di caratteristiche. Inoltre, una traccia dorata vi indica costantemente dove andare per raggiungere l'obiettivo della vostra prossima missione.

Parlando di missioni, generalmente durano meno di dieci minuti: appaganti e veloci. Soprattutto, non vi impegnano per ore come nei Diablo pensati per console e pc e quindi potete giocarci per brevi sessioni avendo comunque la sensazione di aver combinato qualcosa di utile. Il sistema di controllo, con joypad virtuale, funziona alla grande e non abbiamo sentito minimamente l’esigenza di utilizzare un controller bluetooth.

Inoltre, essendo il gioco su un device che per definizione è sempre connesso alla Rete, Diablo Immortal è un ibrido single e multiplayer: potrete giocarci tranquillamente da soli, oppure decidere di unirvi a gruppi di giocatori in carne e ossa per affrontare i dungeon più impegnativi. La scelta è vostra.