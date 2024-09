È in arrivo la PlayStation 5 Pro

Proprio come era successo per PlayStation 4 con la versione Pro, anche per la console di Sony sta per arrivare una versione più potente. L’obiettivo è quello di far giocare qualsiasi videogame al massimo: oggi capita molto spesso di lanciare un gioco su PS5 e dover scegliere tra fluidità oppure grafica più dettagliata. La console attuale, lanciata nel 2020, non è in grado di far “girare” i videogiochi al massimo della fluidità (i famosi 60fps) in risoluzione 4K con tutti i dettagli al massimo. Con la nuova PS5 Pro, invece, Sony promette che non sarà più necessario scendere a compromessi.

Il trailer di presentazione con tutte le specifiche tecniche

La PlayStation 5 Pro è in arrivo il 7 novembre e sarà solo digital (quindi senza lettore Blu-Ray) e persino senza supporto per tenerla in verticale. Avrà un hard disk SSD da 2TB, ma soprattutto una nuova GPU in grado di lanciare i videogame al massimo del dettaglio e della fluidità. Sony ha annunciato un nuovo “motore” basato su Intelligenza Artificiale che aumenterà la definizione grafica dei videogame e quindi potremo giocare anche i titoli più vecchi (persino alcuni della PS4) con dettagli maggiori.

Tuttavia, il prezzo annunciato da Sony è piuttosto elevato: ben 800 euro, a cui bisogna aggiungere il costo del supporto verticale (30 euro) e del lettore esterno (circa 120 euro), arrivando a una cifra totale di circa 950 euro nel caso si avesse bisogno di questi accessori. Piuttosto alto, considerando che oggi la PS5 con lettore BD e supporto costa ufficialmente 550 euro, anche se poi non è difficile trovare offerte a un prezzo più basso.

Colpo di genio di Sony o mossa azzardata? Se tracciamo un parallelo con la PS4 Pro, lanciata nel 2016 al prezzo di circa 400 euro, tre anni dopo l’arrivo della PS4 originale, il prezzo sembra davvero alto.